獨家》繼大學姊後 又一柯P幕僚轉進中市府

台北市長柯文哲連任後大量延攬政二代擴充人才庫，更組台灣民眾黨，目標進軍國會，但今卻傳出柯團隊核心幕僚、前總統馬英九主政時期教育部長鄭瑞城的女兒鄭立芝悄悄請辭；據了解，鄭立芝考上高考新聞行政，明天將去台中市政府新聞局報到。（資料照）

2019-10-30 11:21:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲連任後大量延攬政二代擴充人才庫，更組台灣民眾黨，目標進軍國會，但今卻傳出柯團隊核心幕僚、前總統馬英九主政時期教育部長鄭瑞城的女兒鄭立芝悄悄請辭；據了解，鄭立芝考上高考新聞行政，明天將去台中市政府新聞局報到。

柯文哲幕僚轉進中市府，鄭立芝並非第一人。現任台中市觀光旅遊局長林筱淇過去曾是台北市長柯文哲競選期間競辦發言人、人稱「大學姊」，選後被台中市長盧秀燕延攬到市府任職，當時還一度引發討論。

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鄭立芝今天受訪證實此事，強調自己本來就一直有在準備國考，今年意外考上，現在就是依法行政，配合國家分發的結果，她很喜歡柯團隊，也很捨不得這裡，但期待下一份工作，明天將到台中市政府報到，會好好努力。

鄭立芝34歲，現職為北市府媒體事務組成員，曾在文化局擔任機要將近3年時間，經歷3位局長更迭，期間參與不少文化局重大政策；今年4月柯文哲訪美，鄭處理得宜，柯文哲才會將其延攬入幕僚團隊，除負責安排市長專訪，同時也協助推特、微博等社群經營。

鄭立芝為美國約翰霍普金斯大學國際關係學院碩士、台灣大學政治系學士，她的行事雖低調，卻頗受關注，因她的父親鄭瑞城曾是馬政府時代的教育部長，她自己也曾任駐美諮議。2011年時任馬英九競選辦公室執行長的駐美前代表金溥聰訪美時，鄭立芝還擔任過金的傳譯而被媒體報導，外交資歷亮眼。

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