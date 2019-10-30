他揭發貪腐卻遭免職 民團籲「揭弊者保護法」納溯及既往條款

民間司改會與當事人戴立紳（左二）今共同召開記者會，呼籲吹哨者保護條款應納入溯及既往規定（記者彭琬馨攝）

2019-10-30 10:51:01

〔記者彭琬馨／台北報導〕為強化吹哨者權益，民間司改會今與曾揭弊卻因此喪失工作的戴立紳共同召開記者會，主張朝野各黨應在即將協商的「公益揭弊者保護法」草案中加入溯及既往條款，讓過去站出來揭弊的吹哨者能受到保障。交大科法所特聘教授林志潔強調，因為有這些勇於站出來揭弊的吹哨者，台灣社會才能省下諸多公帑、也才催生吹哨者保護法，如今這些揭弊者卻無法適用提出的草案內容，她認為非常不合理。

民間司改會今與當事人戴立紳、律師張凱婷、交大科法所特聘教授林志潔、國民黨立委陳玉珍、時力議員連郁婷等人共同召開記者會。

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當事人戴立紳在2005-2016年間任職於新竹縣家畜疾病防治所，卻因被長官要求做假帳、公費私用，內心抵不過良心考驗，因而透過政風室向法務部廉政署自首，並協助檢警調查，讓貪腐共犯結構有機會受到法律制裁；儘管法官在審理戴立紳案件時，考量其不畏壓力檢舉的義行，免除他個人刑責，但戴立紳在2016年卻遭新竹縣政府免職、且永不任用。

司改會認為，戴立紳的遭遇正是諸多揭弊者面臨的情況，呼籲朝野能修正相關條文，讓戴立紳重回職場；時力新竹縣議員連郁婷也說，所有新竹人都知道戴立紳因為當了吹哨者而失去工作，若戴立紳持續處於免職狀態，就不會有人敢講話，呼籲新竹縣政府，減少貪汙肅清的狀況，「最簡單的方法就是讓戴立紳立刻復職」。

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