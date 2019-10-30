陳學聖具名檢舉小英論文 潘文忠：程序從新、實體從舊

立法委員陳學聖（站立者）持續追總統蔡英文的論文案，今向教育部長潘文忠遞交具名檢舉書，要求教育部審查。（記者吳柏軒攝）

2019-10-30 09:52:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕立法委員陳學聖緊咬總統蔡英文的論文，今趁教育部赴立法院續審109年度預算時，直接向教育部長潘文忠具名檢舉，認為蔡有中、英論文「自我抄襲」20處之嫌，更要求跨黨派小組審查；潘文忠重申，有具名將依相關規定受理，但需回朔論文當時相關規範，處理原則為「程序從新、實體從舊」。

陳學聖表示，檢舉的概念很清楚，學術界並非不能自我引用，但必須要揭露，如果沒有揭露，那就是「自我抄襲」，並認為學術倫理無關時空環境，無關法令修訂，經團隊長時間比對，發現總統蔡英文的論文，中文版在期刊發表，英文版用在畢業，中、英間重複使用達20處，證據很清楚，今正式具名向教育部長檢舉，要求此事涉及國際聲譽，應由教育部處理，並組成跨黨派的審查小組，才能服眾。

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潘文忠表示，有關學術倫理議題，已有相關辦法與規定，必須非常審慎嚴謹處理，也與當事人權益有關，過往都用學術專業處置，經具名檢舉後將依相關規定受理，但也重申，相關學倫審查都秉持「程序從新、實體從舊」原則，如果論文、著作等須回朔刊登時的當時相關規範，審查時也將依當時要點當作處理依據。

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