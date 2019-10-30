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「生命三權」納入消防法 蘇貞昌：保障第一線！

行政院長蘇貞昌表示，消防新三權，保障消防員。（圖取自蘇揆臉書）

行政院長蘇貞昌表示，消防新三權，保障消防員。（圖取自蘇揆臉書）

2019-10-30 09:07:06

〔記者李欣芳／台北報導〕台中市大雅區月初發生違章工廠大火，導致2名消防員在無人待救的火場中不幸殉職，為免類似悲劇重演，立法院昨三讀通過「消防法部分條文修正案」，將退避權、調查權及資訊權等消防員「生命三權」正式入法。未來火場無人命危害之虞時，消防員得不執行危險性救災行動。行政院長蘇貞昌認為，消防新三權，是保障消防員。

蘇貞昌今天上午在臉書提及，這次修法訂定的消防新三權，包括退避權：災害現場沒人受困，可不執行危險救災；資訊權：業者有責告知現場資訊，並派專人協助救災；調查權：基層消防團體代表，參與災害事故調查。

他說，消防法的修正案昨天獲得立法院三讀修正，我們用法律位階明文規定上面的三項權益，配合相關子法、配套措施和認定辦法，要提供第一線消防人員更周全的保障。

蘇貞昌強調，修法是第一步，重視基層人員的經驗和需求、保護更多消防同仁和國人的生命安全，是接下來各主管單位更重要的任務。

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