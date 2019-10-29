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走出同溫層很難？ 韓首場青年座談被爆多是「自己人」

國民黨總統參選人韓國瑜（中）27日晚間到台北進行青年政策論壇，誓言「走出同溫層」，但韓國瑜繼續向在場青年強調，可以討厭他，也可以不投票給他，但是必須了解他，了解他的政策，有任何問題「越麻辣越好」。左為韓國瑜國政顧問團總召張善政，右為前行政院政務委員蔡玉玲。（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜（中）27日晚間到台北進行青年政策論壇，誓言「走出同溫層」，但韓國瑜繼續向在場青年強調，可以討厭他，也可以不投票給他，但是必須了解他，了解他的政策，有任何問題「越麻辣越好」。左為韓國瑜國政顧問團總召張善政，右為前行政院政務委員蔡玉玲。（資料照）

2019-10-30 00:49:40

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜日前舉行首場「青年政策論壇」，與100名青年座談，號稱要走出同溫層與青年對話，強調「可以討厭他，也可以不投票給他，但是必須了解他」。但有媒體爆料，許多座談參與者竟都是「國民黨青年團」成員，質疑韓說要「走出同溫層」卻找「自己人」參加，顯得格外諷刺。

韓國瑜日前在臉書發文表示，27日晚間7點半在台北市「CS市民空間」舉辦青年政策論壇，主辦單位會依地區、年齡、性別等考量，由報名者中抽取80至100位18歲至40歲的青年朋友參與。

但根據獨立媒體《沃草》報導，當天現場參與者根本未達上限，有多位台大、政大等長期參與公共事務的學生意見領袖「被篩選掉」，甚至會中多位通過篩選的參與者其實都是「國民黨青年團」成員、或曾參與國民黨青年培訓營，以及過去參與過國民黨議員初選的人，包含曾參選2018年國民黨青年團第13任總團長的湯棋媛、國民黨青年團成員甯惟軒，還有去年爭取國民黨中正萬華選區市議員選舉提名的陳孝威，連宜蘭地區國民黨青工會成員也在其中。

報導指出，現場參與人數未達100人，其中報名未被錄取的台大意識報社長陳泓瑋受訪直言，韓國瑜若真的有心要跟青年溝通，應該要公開篩選程序。

另外一名不願具名、長期參與公共事務的台大生則指出，他與朋友們報名後都未收到錄取通知，只有一名與國民黨青年團有認識的朋友才幸運錄取。

不過對於《沃草》報導中的質疑，韓陣營目前尚未出面回應。

韓國瑜日前在臉書PO文表示，27日晚間在台北市「CS市民空間」舉辦青年政策論壇。（擷取自韓國瑜臉書粉絲專頁）

韓國瑜日前在臉書PO文表示，27日晚間在台北市「CS市民空間」舉辦青年政策論壇。（擷取自韓國瑜臉書粉絲專頁）

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