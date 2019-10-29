韓國瑜彰化與青年座談 有人聽到打瞌睡、滑手機

韓國瑜說今年很多議員也是帶職參選立委，過去歐巴馬也是帶職參選總統。（記者許麗娟攝）

2019-10-29 23:24:06

〔記者許麗娟／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今晚在彰化市舉辦青年座談，有青年詢問韓國瑜如何解釋自己是落跑市長，但韓仍指今年也有30多位議員帶職參選立委，再提美國前總統歐巴馬選總統時也是帶職參選。

今晚韓國瑜在彰基國際培訓中心與青年對談，一名女青年詢問韓國瑜：「被外界說是落跑市長去參選總統，而且還帶職參選，想了解韓國瑜對這些說法的解釋為何？」

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韓國瑜則回應，不要說人民，連他本人一開始都不太能接受，但這次立法委員和總統選舉同一天，他指目前也有30多位議員直接跳選立委，亦是所謂的帶職參選，他說，帶職參選的人非常的多，只是很少像他一樣時間這麼短的。

韓國瑜又舉美國總統歐巴馬的例子，指聯邦州參議員是6年任期，歐巴馬1年多就參加民主黨的黨內初選，2年多就獲總統提名了，不到3年就選上總統，他就是所謂的帶職參選。韓國瑜說自己心裡非常擔心高雄的建設，因為這牽扯到承諾的問題，並指出這10個月來，高雄市政府的團隊1天當2天在拚，做了很多事情，但市民不見得會滿意，他進一步表示，自己完全照法律的程序面申請，甚至不會說：「蔡英文總統她帶職參選。」並稱這是中華民國生死保衛戰，整個國家體制受到衝擊，包括「外交困頓」、「新南向失敗」、「兩岸衝突」。

這場青年座談，主持人侯昌明也先與韓國瑜進行快問快答的遊戲，像是初吻時間、地點，韓國瑜都保留的沒有正面回覆，回答最喜歡的歌曲則有哥哥爸爸真偉大、夜襲、有關愛情的歌、男兒當自強、大海。而韓前半段與主持人侯昌明的對談過久，底下也有人聽到打瞌睡，或不耐地滑起手機。

韓國瑜也提到台灣的年輕人有兩缺：缺錢與缺機會，現在的年輕人已不像過去「台灣錢淹腳目」的年代打拚就有機會，他並擔憂世界忘記台灣、台灣忘記世界，所以才會強調要投資年輕人、送大專生出國1年來培養台灣的實力。

另也有青年提到與中國簽定兩岸和平協議問題，韓國瑜說現在先不回答，未來會有正式的書面回覆，而重啟核四問題，韓國瑜則表示，在安全無虞、人民同意的條件下，他會重啟核四，同時也會支持綠能發展。

一名女姓詢問韓國瑜對落跑市長的看法。（記者許麗娟攝）

韓國瑜在彰化的青年座談上，因前半段與主持人侯昌明的對談過久，底下有人聽到打瞌睡，或不耐地滑起手機。（記者許麗娟攝）

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