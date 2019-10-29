出席高雄青創之夜 葉匡時：期許青年在高雄創造美好未來

高市副市長葉匡時今晚出席高雄青創之夜。（高市府提供）

2019-10-30 00:25:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕為建立青年創業交流聚會平台，高雄市政府將固定推出青創之夜，副市長葉匡時今傍晚造訪M.ZONE大港自造特區，參加第2場青創之夜，並應景地體驗手作南瓜燈，還參觀內部空間場域及設備機具，與年輕朋友輕鬆交談，一面瞭解青年想法與創意，也期許大家在高雄一起創造美好未來。

高市青年局說明，為扶植高雄在地更多優秀的新創公司與團隊，提供創業團隊交流媒合平台，未來將定期舉辦青創之夜交流聚會，由5個市府公辦基地輪流舉辦，共同邀請高雄創業團隊、市府創業基地、大學育成中心、民間育成機構共同參與，創造更多合作機會。

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青年局指出，創立初期先推出青年創業貸款，設立青年創業發展基金，提供資金協助外，並規劃完整創業輔導資源，引入專業導師制度，另成立「高雄青年創業推動聯盟」，與產官學研各大育成機構、攜手合作青創事業之孵化與育成，明年也會正式營運青創基地，打造屬於高雄年輕人的創業生態圈。

位於駁二藝術特區8號倉庫的「M.ZONE大港自造特區」佔地500坪，是培育Maker的微型創業基地，提供大眾安全完善的自造課程、專業設備及空間場域，集結故事、探索、遊戲、學習等元素，同時給予青年創業家友善的創作空間環境，以鼓勵年輕人發揮所長、投身創作。

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