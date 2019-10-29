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首頁　>　政治

新聞解壓說》陳同佳到底來不來？問題卡在這！

2019-10-30 10:01:38

〔記者蕭喬云／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳表態自願來台後，台港立場爭議不斷延燒，一件港人在台殺港人的命案，成了政治角力戰場！

在口沫橫飛的新聞事件中，你搞清楚陳同佳來台投案爭議點嗎？港方聲稱無法審判陳同佳殺人罪，你覺得合理嗎？最重要的是，陳同佳在表態之後到底該如何來台？

快跟著影片中的美麗女主播抽絲剝繭「陳同佳事件」，原來，問題就卡在這裡！

陳同佳來台案台港立場爭議不斷，究竟為何陳同佳來台這麼複雜。

陳同佳來台案台港立場爭議不斷，究竟為何陳同佳來台這麼複雜。

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