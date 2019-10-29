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陳其邁拼經濟酸韓國瑜：當然不會睡到中午

行政院副院長陳其邁（圖右）與經濟部長沈榮津（圖左一）、政委吳政忠（圖左二）等人開會討論如何鼓勵關鍵產業提升前瞻技術，帶動產業群聚效益。（圖取自陳其邁臉書）

行政院副院長陳其邁（圖右）與經濟部長沈榮津（圖左一）、政委吳政忠（圖左二）等人開會討論如何鼓勵關鍵產業提升前瞻技術，帶動產業群聚效益。（圖取自陳其邁臉書）

2019-10-29 21:55:25

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院副院長陳其邁今天拼經濟，他暗諷國民黨總統參選人韓國瑜說，「今天一大早，當然不會睡到中午」，行政院長蘇貞昌到高雄視察前鎮漁港，他則與經濟部長沈榮津、政委龔明鑫、政委吳政忠及科技部開會討論如何鼓勵關鍵產業提升前瞻技術，帶動產業群聚效益。

陳其邁晚間在臉書以「拚經濟 上緊發條」為題貼文說，他今天開會，協助國內產業上下游發展，產出具有國際競爭力的系統應用與創新服務解決方案。

陳其邁並表示，向大家報告好消息，首先，橋頭科學園區繼10月14日國發會審議通過橋頭科學園區籌設計畫，內政部也在今天通過橋頭科學園區的都市計畫審議！讓計劃往前邁進一大步。政府會繼續加緊腳步，在110年底讓廠商可以進場選地建廠。橋頭科學園區將連結路竹科學園區、台南科學園區，串連產官學資源，成為南台灣最重要的高科技走廊。

另外一個好消息，陳其邁說，是是經濟部已經核准Google 260億台幣與丹麥商沃旭120億台幣的增資案。國際大廠看好台灣，今年經濟成長率也將達到2.46％，重返亞洲四小龍之首。

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