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第一名反擊最後一名！ 潘孟安回應韓「白胖說」讓網友全服了

國民黨總統參選人韓國瑜28日脫口扯「民進黨總統候選人蔡英文總統白白胖胖」，引起外界諸多反彈，屏東縣長潘孟安（見圖）對此做出回擊，強調默默的做才能答謝人民的託付，一席話讓網友全服了！（資料照）

國民黨總統參選人韓國瑜28日脫口扯「民進黨總統候選人蔡英文總統白白胖胖」，引起外界諸多反彈，屏東縣長潘孟安（見圖）對此做出回擊，強調默默的做才能答謝人民的託付，一席話讓網友全服了！（資料照）

2019-10-29 21:07:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜28日脫口扯「民進黨總統候選人蔡英文總統白白胖胖」，以此批評「越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦」，引起外界諸多反彈，屏東縣長潘孟安對此做出回擊，認為韓用外型檢驗政治人物不公道，更強調默默的做才能答謝人民的託付，一席話讓網友全服了！

韓國瑜28日在致詞時拿外型大做文章，直言「越支持民進黨的老百姓、鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？」，並批評民進黨籍的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲以及基隆市長林右昌「白白胖胖」；而國民黨籍的彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕以及新北市長侯友宜則是都黑黑瘦瘦、黑黑小小的。

「我絕對不白，也一定不瘦。」對此潘孟安認為韓國瑜用外型檢驗政治人物的行為不公道、不厚道。潘孟安表示，總統蔡英文、各縣市首長揹負著「改變國家、改變城市」的使命，全心全力投入工作，「絕對不是韓市長一句白白胖胖就能胡亂汙衊」。

潘孟安提到，作為政治人物，「一言一行都會被放大檢視」。他珍惜所有機會、時間做事，不只沒日沒夜、一天當兩天用、早起晚歸，熬夜開會也都是家常便飯。他強調「唯有『惦惦地做、憨憨地做、實實地做』，帶領團隊做出成績，才能真正答謝人民的託付，做一個負責任的首長」。

潘孟安一席話讓網友全都服了！紛紛留言表示「您真的是位盡心盡責的好市長，我們都有看到，我是高雄，但是我為屏東驕傲」、「你的努力我們看見！我屏東我驕傲！」、「沒事的，您是一位很棒的縣長，做了多少事大家都有目共睹。」、「不管您是白的胖的黑的瘦的，我只知道，屏東有您真好」。

9月《天下雜誌》公布2019「縣市首長施政滿意度暨總統大選調查」，施政滿意度由屏東縣長潘孟安拔得頭籌；高雄市長韓國瑜則是敬陪末座，墊底做收。

潘孟安臉書全文

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