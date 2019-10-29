「跳船」了？ 金平之友會長 招待韓國瑜做客…

招待會場有蔡明忠（站立者右4）、阮剛猛（站立者右3）、前立委林滄敏（坐者左）等人。（圖記者張聰秋翻攝）

2019-10-29 19:37:13

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨前立法院長王金平，上周六（26日）才到國立彰化師範大學參加金平活動中心剪綵啟用典禮，王金平重申參選到底，藍營政壇的地方名人也都到場致意，唯獨不見彰化縣金平之友會會長白鴻森， 今天，韓國瑜在北彰化跑選舉行程，利用午餐時間前往白鴻森家裡做客，外界把此行解讀成韓的拔樁行程，但白鴻森否認拔樁，強調只是盡地主之誼。

韓國瑜在白鴻森彰化市住家，停留約1個小時，席間，前立委林滄敏、前縣長阮剛猛、醫師公會全國聯合會前秘書長蔡明忠等人到場歡迎。

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該行程不公開，在韓國瑜到達前，白鴻森受訪指出，很多朋友聯絡，韓市長利用這次來彰化的機會，禮貌性拜訪他，他個性海派，很歡迎對方來家裡做客，來者就是客人，「這跟拔樁哪有什麼關係！」

被問及韓國瑜來拜會的目的？白鴻森語帶保留說，他不知道對方來了會說什麼話，不過，應該會請求支持，不可能說不要支持他吧！

今年上半年，國民黨總統初選階段和王金平宣佈退出初選時，白鴻森幫忙王金平成立彰化之友會，也擔任會長，出錢又出力，挺王的動作不言可喻，而上個月（9）初，韓國瑜專程前往白家造訪卻未見到白鴻森，今天，白鴻森設宴款待韓國瑜，不免讓人諸多想像空間。

前彰化議長的彰化縣金平之友會會長白鴻森，今天在家裡設宴款待韓國瑜。（圖記者張聰秋翻攝）

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