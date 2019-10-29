年輕世代反擊韓「白胖說」！太陽花女戰神：不懂可以閉嘴

太陽花女戰神賴品妤（見圖）認為韓國瑜言論相當不必要，更向韓直言「若不懂我們對未來的想像，其實可以閉嘴」。（資料照）

2019-10-29 23:53:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜28日脫口以「民進黨總統候選人蔡英文總統白白胖胖」的說詞來批評「越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦」，引起外界許多反彈，太陽花女戰神、民進黨新北市第12選區立委提名參選人賴品妤就表示，這種言論相當不必要，更向韓直言「若不懂我們對未來的想像，其實可以閉嘴」。

「這種無聊言論真的是不必要，甚至有點噁」賴品妤在臉書上針對韓國瑜的「白胖說」大力開砲，她以從事政治工作的年輕女性發聲，表示在這個社會還有很多刻板印象，將「年紀、身材、膚色」等等特徵，拿來當作判斷一個人有沒有能力的前提；嫌年紀太小不懂事、嘲諷身材、辱罵，都不該被強調、更不該被當作選舉語言操作。

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賴品妤強調，台灣是多元組成的社會，而這個世代對未來的期待，就是在一個更多元、友善的環境，讓擁有不同特徵的人能被善待，自由自在地完成自己的夢。賴品妤最後痛批韓國瑜若不懂我們（年輕世代）對未來的想像，「其實可以閉嘴」。

賴品妤臉書全文

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