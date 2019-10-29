拔樁？韓國瑜拜會王金平彰化之友會會長白鴻森

韓國瑜今天在彰化拜廟跑行程，中午前空檔安排了私人行程，被媒體發現是跑去找王金平彰化之友會會長、彰化縣前議長白鴻森（左1）。（資料照）

2019-10-29 16:54:26

〔記者許麗娟／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今天仍在彰化拜廟跑行程，今天上午拜完彰化市南瑤宮、彰化秀水玉陵宮，中午前空檔安排了私人行程，被媒體發現是跑去找彰化縣前議長白鴻森，白鴻森亦是立法院前院長王金平的樁腳，外界質疑韓國瑜拜訪白鴻森是為了拔樁，但韓國瑜只打馬虎說彼此都擔心台灣的未來。

今天至彰化秀水玉陵宮參拜後，韓國瑜安排了私人行程拜會白鴻森，後才至彰化的魚市爌肉飯午餐，下午韓國瑜至福興鄉福安宮參拜後受訪，媒體詢問是否去拔樁？

請繼續往下閱讀...

韓國瑜回應，見白鴻森完全是禮貌性的拜訪，再指所有農民、漁民、勞工基層的產業和青年人的聲音都要聽，地方政治、菁英分子的聲音也要聽，所以和白鴻森前議長及他的相關朋友交換意見，大家都非常擔心台灣的未來、擔心台灣的年輕人，整個拜訪大概40分鐘，交談的時間、內容非常的愉快，大家共同表達了憂慮。

至於白鴻森是否有同意輔選？或是有無可能找女兒韓冰來助選？韓國瑜則未做回應。

韓國瑜在彰化秀水玉陵宮參拜後，為自己與國民黨立委參選人柯呈枋拉票。（記者許麗娟攝）

韓國瑜在福興鄉福安宮參拜。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法