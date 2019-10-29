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立法院投票通過 同意黃秀端5人出任中選會委員

立法院會下午針對5位中選會委員被提名人行使同意權投票，立法院國民黨團、親民黨團質疑部分提名人長期親綠、不符中立精神，都拒絕進場投票，不過5位被提名人仍都以68票通過，有45位立委未到場領票。（記者羅沛德攝）

立法院會下午針對5位中選會委員被提名人行使同意權投票，立法院國民黨團、親民黨團質疑部分提名人長期親綠、不符中立精神，都拒絕進場投票，不過5位被提名人仍都以68票通過，有45位立委未到場領票。（記者羅沛德攝）

2019-10-29 17:03:22

首次上稿16:23
更新時間17:03

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會下午針對5位中選會委員被提名人行使同意權投票，雖然立法院國民黨團、親民黨團質疑部分提名人長期親綠、不符中立精神，都拒絕進場投票，但黃秀端、邱昌嶽、林超琦、蒙志成皆以68票全數通過、陳月端為67票贊成、1張無效票通過，有45位立委未到場領票。

行政院8月提名東吳大學政治學系教授黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成為中選會委員，5人皆為無黨籍，下午在立法院院會行使同意權投票。

院會表決由時代力量立委鄭秀玲、民進黨立委李麗芬監票，雖然國民黨團、親民黨團拒絕出席投票，立法院民進黨仍以人數優勢通過人事案，共68人出席投票、45人未出席領票，黃秀端、邱昌嶽、林超琦、蒙志成皆以68票全數通過，陳月端為67票贊成、1張無效票，5人都獲同意為中選會委員。

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