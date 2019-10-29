轟時力抹黑消防修法！管碧玲點出關鍵

民進黨立委管碧玲批評，時代力量「臻於百分之百絕對主義」，把消防法修法抹黑成「為德不卒」。（資料照）

2019-10-29 20:24:33

〔即時新聞／綜合報導〕立法院今（29）日上午三讀通過「消防法部分條文修正案」，把「生命三權」入法，不過時代力量黨團批評修法沒有明定危險性救災行動標準，是「為德不卒」。民進黨立委管碧玲認為，應把細節留給專業及行政命令階段，直指時力因為「百分之百絕對主義」，把修法抹黑成「為德不卒」，令人遺憾。

立院今天三讀通過「消防法部分條文修正案」，把各界關注的退避權、調查權及資訊權等「生命三權」入法，未來現場搶救人員應在救災安全前提下，衡酌搶救目的與風險後，採取適當搶救作為，如現場無人命危害之虞，「得」不執行危險性救災行動。

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不過，時代力量黨團提出的2個附帶決議並未通過。時力立委徐永明在三讀後發言道，危險性救災行動認定標準，沒明定包括「無人待救入室搶救」等項目，批評是本次修法的重大遺憾、為德不卒。

民進黨立委管碧玲發臉書寫道，「無人待救而入室搶救」有時是為了阻斷火勢蔓延，保障相鄰的生命財產安全，該如何調度應留給專業判斷，修法細節也應留給行政命令階段做綜合的討論研擬，但時力為了標榜「自己更照顧消防弟兄」，提出新的版本、堅持表決，並把修法抹黑為「為德不卒」，令人遺憾。

管碧玲提到，母法已經把「無人命危害之虞得不執行危險性救災行動」入法，消防體系對弟兄生命保障在價值觀上有典範的遞移，不希望「一件好事，因為時代力量朋友們，您們更臻於百分之百絕對主義的一個考量，把它抹黑成為德不卒」，許多消防弟兄在救災過程中犧牲寶貴生命，才有今天的消防法修法，因此應要求產業讓相關事物受到嚴格檢視，強調「我們保護弟兄們您們的辛苦，這個用心是如出一轍的」。

時代力量黨主席、立委徐永明批評，這次消防法修法沒有明定危險性救災行動認定標準，是重大遺憾、為德不卒。（資料照）

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