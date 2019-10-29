「白白胖胖」只是比喻 韓國瑜：民眾要清醒 把腦袋打開來

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅來到彰化，今天來到福興鄉福安宮上香參拜。（記者劉曉欣攝）

2019-10-29 16:05:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅來到彰化，今天下午先後到秀水玉陵宮、福興鄉福安宮上香參拜，針對媒體提問「白白胖胖」說法，韓國瑜強調，這只是個比喻，但他呼籲民眾這次要清醒一點、把腦袋打開來！

韓國瑜表示，這次的傾聽之旅，他一路從高雄往北走，接觸到許多民眾，發現很多人都生活得好辛苦，這些都是以前民進黨最堅定的支持者，但越是堅定的支持者，現在生活卻是過得越辛苦。

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因此，他認為「白白胖胖說」只是比喻，主要是希望民眾清醒一點、把腦袋打開來，民進黨執政不能吃香喝辣，不能派系分贓，才能真正為人民造福。

媒體也提問韓國瑜與前彰化議長白鴻森密會，就是要來拔前立法院長王金平的樁腳？對此，韓國瑜表示，這只是禮貌性的拜會，此行主要是聆聽各界的聲音，白議長對台灣的未來，以及年輕人的發展都很擔憂。

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