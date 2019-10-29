為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「白白胖胖」只是比喻 韓國瑜：民眾要清醒 把腦袋打開來

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅來到彰化，今天來到福興鄉福安宮上香參拜。（記者劉曉欣攝）

國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅來到彰化，今天來到福興鄉福安宮上香參拜。（記者劉曉欣攝）

2019-10-29 16:05:34

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅來到彰化，今天下午先後到秀水玉陵宮、福興鄉福安宮上香參拜，針對媒體提問「白白胖胖」說法，韓國瑜強調，這只是個比喻，但他呼籲民眾這次要清醒一點、把腦袋打開來！

韓國瑜表示，這次的傾聽之旅，他一路從高雄往北走，接觸到許多民眾，發現很多人都生活得好辛苦，這些都是以前民進黨最堅定的支持者，但越是堅定的支持者，現在生活卻是過得越辛苦。

因此，他認為「白白胖胖說」只是比喻，主要是希望民眾清醒一點、把腦袋打開來，民進黨執政不能吃香喝辣，不能派系分贓，才能真正為人民造福。

媒體也提問韓國瑜與前彰化議長白鴻森密會，就是要來拔前立法院長王金平的樁腳？對此，韓國瑜表示，這只是禮貌性的拜會，此行主要是聆聽各界的聲音，白議長對台灣的未來，以及年輕人的發展都很擔憂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
「白胖說」惹議 韓國瑜再嗆：民進黨執政不能吃香喝辣

「白胖說」惹議 韓國瑜再嗆：民進黨執政不能吃香喝辣
韓國瑜酸綠營官員「白白胖胖」 蘇揆：不要人身攻擊

韓國瑜酸綠營官員「白白胖胖」 蘇揆：不要人身攻擊
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
韓國瑜譏綠營「白胖」朱立倫幫腔：他是在替地方抱屈

韓國瑜譏綠營「白胖」朱立倫幫腔：他是在替地方抱屈
韓國瑜酸白白胖胖 黃偉哲諷：莫忘世上胖子多

韓國瑜酸白白胖胖 黃偉哲諷：莫忘世上胖子多
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播