「白胖說」惹議 韓國瑜再嗆：民進黨執政不能吃香喝辣

高雄市長韓國瑜說蔡英文總統白白胖胖後，再指民進黨吃香喝辣。（記者許麗娟攝）

2019-10-29 16:00:29

〔記者許麗娟／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜傾聽之旅一路拋出令大眾質疑的政策和議題，昨天在彰化指蔡英文總統與桃園市長鄭文燦「白白胖胖」之說再惹爭議，面對外界質疑這是人身攻擊，韓國瑜今天在彰化受訪時再回嗆：「民進黨執政不能夠吃香喝辣、派系分贓、貪污腐敗」，還要過去投給民進黨的選民要把腦袋打開。

面對白白胖胖之說的爭議，韓國瑜指出，自己將近半個月展開傾聽之旅，從屏東、高雄、台南、嘉義、雲林到彰化，接觸到非常多的民眾反應生活過得好辛苦，所以他才會提出來，這些民進黨幾十年來最堅定的支持者，為什麼愈堅定支持民進黨、生活愈辛苦？

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韓國瑜說他用這個比喻，是呼籲過去幾十年來支持民進黨的鄉親，這次腦袋要清醒一點，把腦袋打開來，民進黨執政不能夠吃香喝辣，也不能夠派系分贓，更不能夠貪污腐敗，要真正為人民來造福。

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