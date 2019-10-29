痛批中選會委員提名「綠油油」 國民黨團拒進場投票

立法院29日行使「中選會人事同意權」案，議事人員於會議開始前設置投票所。（記者羅沛德攝）

2019-10-29 15:54:44

〔記者陳昀／台北報導〕立法院會下午針對中選會委員提名人黃秀端、邱昌嶽、陳月端、林超琦、蒙志成共5人行使同意權投票，立法院國民黨團、親民黨團皆拒絕進場投票，國民黨團發新聞稿表示，中選會委員提名「綠油油」，這是對蔡政府繼中選會主委李進勇後，再次不當提名政黨意識型態濃厚人士任職中選會，拒絕背書的嚴正立場。

行政院8月提名東吳大學政治學系教授黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦及成功大學政治學系副教授蒙志成共5人為中選會委員，並函送立法院審查，今天下午行使同意權投票。

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國民黨團發新聞稿指出，中選會是辦理選務的獨立機關，主委、委員向來由超越黨派的社會賢達出任，但此一優良傳統與精神，在民進黨蔡政府執政後已遭摧殘，「公正超然」被「政治正確」取代。

國民黨團痛批，深綠背景的前主委陳英鈐，因為無法超然辦理選務，導致去年九合一地方選舉與公投案投票發生重大瑕疵，遭各界撻伐而去職；孰料蔡政府提名政黨色彩更濃厚的落選縣長李進勇接任，並運用國會席次優勢的多數暴力護航，也讓國人質疑中選會未來能否公正辦理選務。

國民黨團指出，此次提名的5位中選會委員，皆為意識型態傾綠或長期與民進黨友好的人士，國民黨團很難期待他們能堅守獨立精神行使職權，因此拒絕行使同意權投票、拒絕背書。

國民黨團表示，國民黨譴責蔡政府的不當提名，面對明年總統與立委大選，若因選務機關遭全面「綠化」而導致選務偏頗再次發生重大紛爭，進而引發社會動盪，民進黨政府必須負起完全責任。

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