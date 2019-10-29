康裕成問高雄有沒有市長？ 人事處長︰「應該是有」但請假

高市議員康裕成今問官員，高雄市現在到底有沒有市長？（記者王榮祥攝）

2019-10-29 15:44:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕追蹤器在「有跟沒有」之間的答案發酵！民進黨高市議員康裕成今下午再問官員，高雄市有、還是沒有市長？行政暨國際處長丁樂群答詢有代理市長，人事處長陳明忠謹慎回應：「應該是有」、但他現在請假。

康裕成今針對上午追蹤器的議題，換個方式詢問行國處長丁樂群、高雄現在有、沒有市長？丁樂群先表示，有代理市長，後來補充說有市長，但他請假。

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康裕成再問，你應該聽過高雄發大財這句口號，那到底高雄有、沒有發大財？丁樂群答詢指出，沒追蹤這議題。

康裕成轉問人事處長陳明忠，高雄有、沒有市長？陳明忠回答，當然有市長，但他請假。康裕成再問，以現在高雄市的現況、有沒有市長？陳明忠回應，就法律上來講，他還是市長，實際上他是請假。

康裕成換個方式問，要求人事處站在高雄市民角度來看，現在到底有、沒有市長？陳明忠猶豫了一下，回答說，應該是有，他是依法請假。

高市人事處長陳明忠答詢指出，高雄應該是有市長，但現在請假。（記者王榮祥攝）

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