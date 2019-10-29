為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

康裕成問高雄有沒有市長？ 人事處長︰「應該是有」但請假

高市議員康裕成今問官員，高雄市現在到底有沒有市長？（記者王榮祥攝）

高市議員康裕成今問官員，高雄市現在到底有沒有市長？（記者王榮祥攝）

2019-10-29 15:44:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕追蹤器在「有跟沒有」之間的答案發酵！民進黨高市議員康裕成今下午再問官員，高雄市有、還是沒有市長？行政暨國際處長丁樂群答詢有代理市長，人事處長陳明忠謹慎回應：「應該是有」、但他現在請假。

康裕成今針對上午追蹤器的議題，換個方式詢問行國處長丁樂群、高雄現在有、沒有市長？丁樂群先表示，有代理市長，後來補充說有市長，但他請假。

康裕成再問，你應該聽過高雄發大財這句口號，那到底高雄有、沒有發大財？丁樂群答詢指出，沒追蹤這議題。

康裕成轉問人事處長陳明忠，高雄有、沒有市長？陳明忠回答，當然有市長，但他請假。康裕成再問，以現在高雄市的現況、有沒有市長？陳明忠回應，就法律上來講，他還是市長，實際上他是請假。

康裕成換個方式問，要求人事處站在高雄市民角度來看，現在到底有、沒有市長？陳明忠猶豫了一下，回答說，應該是有，他是依法請假。

高市人事處長陳明忠答詢指出，高雄應該是有市長，但現在請假。（記者王榮祥攝）

高市人事處長陳明忠答詢指出，高雄應該是有市長，但現在請假。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓座車追蹤器在有跟沒有間？丁樂群：意思就是沒答案

韓座車追蹤器在有跟沒有間？丁樂群：意思就是沒答案
韓國瑜座車有無追蹤器？ 高市官員：在「有」跟「沒有」之間

韓國瑜座車有無追蹤器？ 高市官員：在「有」跟「沒有」之間
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
韓國瑜總質詢想請假 康裕成：慣例須經議員同意

韓國瑜總質詢想請假 康裕成：慣例須經議員同意
韓國瑜「白白胖胖」說 盧秀燕：黑白不是重點

韓國瑜「白白胖胖」說 盧秀燕：黑白不是重點
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播