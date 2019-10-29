再送故鄉大紅包！蘇貞昌指示重建衛福部屏東醫院

蘇貞昌到高齡醫學大樓頂樓，看著對面的屏東醫院，指示重建屏東醫院。（記者羅欣貞攝）

2019-10-29 15:16:21

〔記者羅欣貞／屏東報導〕行政院長蘇貞昌今天（29日）視察甫完工的衛福部屏東醫院高齡醫學大樓，除了親切和長輩們問候，也仔細了解照護環境，他更送給屏東鄉親大紅包，當場指示衛福部協助爭取規畫重建已經有30年歷史的屏東醫院，以符合時代需求。

行政院長蘇貞昌表示，他在屏東做過省議員也做過縣長，很感謝屏東人的支持、疼愛，他對這裡很熟，在這裡出生，這裡長大，他父親就是在屏東醫院過世的，就是他當縣長的時候。他當縣長時，屏東65歲以上的老年人口才7%，現在已經17%了。

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蘇院長還說，他看到這棟剛完工的高齡醫學大樓，覺得「就嘸彩」（可惜之意），當初應該再蓋高一點、大一點，地下停車場不應該只有一層、74個停車位，他問了原因原來是當初沒有錢，不過那時候「我也沒有頭路」，而且現在才在說要在長照中心和對面的屏東醫院間蓋天橋，早就應該地下做一個通道了，哪需要等到做天橋，「做天橋一定會被人罵死」，應該要看如何規畫替代道路，屏東醫院也太舊了，乾脆整棟再翻新；引來現場掌聲。

說到這裡，他有感而發說，屏東就是過去建設都不在這裡，所以人才越來越少，連立法委員都少一席，所以屏東這個時候應該要更有氣魄一點，屏東醫院應該要拆起來，把屏東醫院蓋好一點，大大的，符合時代需求。

蘇貞昌也說，屏東醫院是他當省議員時來動土的，省政府衛生處於1989年興建，現在已經30年了，設備空間整個都不夠，乾脆重新蓋成大大棟，再從地下通道連接高齡醫學大樓，就不會妨礙天際線、影響交通，因為大武營區也要蓋總榮屏東分院，總統會來動土，所以屏醫這邊看如何改善好，整個醫療和長照與時俱進；還他笑說「以後蓋好，我也是要來這邊住的」。

蘇貞昌也指示當過屏東縣衛生局長的衛福部次長薛瑞元，屏東欠缺什麼就多給支持一點，看科別配套、人力怎麼規畫，「趁我在做（行政院長）時，我不是偏心，而是我知道怎麼樣才是規畫有遠見，決策有魄力，執行要有效率，與其做個應付應付，不如眼光大一點，做起來以後就有用，我今天來是要來看整個屏東醫療體系應該怎麼樣才會最好」。

蘇貞昌今天視察的屏東醫院高齡醫學大樓，建在本院對面，斥資3億，地上6層樓地下1層樓，2017年6月8日動土，歷經600個工作天順利完工，可提供住宿型護理之家150床及失智及失能日間照護中心60人使用，預計下月剪綵；院方原本計畫爭取在高齡醫學大學和本院間興建天橋串連。

方不方便長輩洗手，蘇貞昌也仔細體驗。（記者羅欣貞攝）

蘇貞昌親切問候長輩。（記者羅欣貞攝）

已有30年歷史的屏東醫院。（記者羅欣貞攝）

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