林鄭稱陳同佳赴台有疑慮 陸委會︰沒必要的心理障礙

香港特首林鄭月娥今出席行政會議前受訪表示，暫時不知道港女命案兇嫌陳同佳將會在何時到台灣自首，陳嫌與家人在過去一週收到許多混亂訊息，需研究並釐清後，確保到台灣會得到公平審訊。（法新社）

2019-10-29 14:52:26

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港特首林鄭月娥今出席行政會議前受訪表示，暫時不知道港女命案兇嫌陳同佳將會在何時到台灣自首，陳嫌與家人在過去一週收到許多混亂訊息，需研究並釐清後，確保到台灣會得到公平審訊。對此，陸委會表示，若以不能受到公平審判而拒不投案，那是沒有必要的心理障礙。

陸委會指出，我方已經指定單一窗口給港方，陳同佳與家屬來台並無障礙，港府的責任感及嫌犯的真實意願，是本案的唯一關鍵。港方無須多言，只要付諸行動。台灣司法獨立，獨立審判的司法制度會保障每一個人都會受到公平審判，若以不能受到公平審判而拒不投案，那是沒有必要的心理障礙。

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勸說陳嫌來台投案的政協牧師管浩鳴日前受訪表示，知道陳同佳不懂台灣法律「怕被判死刑」，所以多次前往台灣，第一次自己前往律師事務所，第二次就帶陳同佳父親一起了解相關法律。

管浩鳴並首度談到陳同佳犯案動機，他表示，陳同佳說自己是看到女友潘曉穎手機裡跟其他男生的性愛影片，才會衝動失控，陳同佳強調自己不是故意，「堅持是失手、是誤殺」。

不過，我法務部日前指出，去年6月間，香港就向台灣表示，香港檢警等機關在調查陳同佳是否在香港就「預謀犯案」。陸委會日前也表示，陳嫌延後投案，不排除有串供、湮滅證據等影響案件偵查之虞。

官員指出，陳同佳遲遲不來投案，極有可能在香港拚命幫自己脫罪，當然在香港時間越久，將使得台灣日後審判難度增加。

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