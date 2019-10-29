立委劉建國自評選情 網路戰是弱項

立委劉建國希望下屆選舉能比本屆的成果更好。（記者詹士弘攝）

2019-10-29 13:36:44

〔記者詹士弘／雲林報導〕選舉已進入倒數階段，民進黨立委劉建國面對國民黨立委參選人謝淑亞挑戰，強調政績可供民眾檢驗，但也承認，在網路臉書社交網站的經營不如對手，目前正急起直追，希望爭取連任。

劉建國表示，選舉最關鍵的地方還是在斗六，人口多又是縣府所在地，對手謝淑亞曾任斗六市長，他自己則是斗六子弟，民眾會對兩人在斗六的貢獻作出比較，他會更積極努力，爭取斗六鄉親對在地子弟的支持。

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劉建國說，國會問政是他的強項，對長期照顧、婦幼及老人相關福利的法案，不論是修法或定新法都一再有突破；在勤走基層上，相信民眾都知道，他是個找得到、看得到、「央」得到的國會議員，他自覺是「國會議員地方化」的具體實踐者，他也希望下屆選舉能比本屆的成果更好。

劉建國也承認網路耕耘還有很大的檢討空間，但他才50歲，不是LKK，要拉近與年輕族群的距離也是很快。

「好央甲」團隊成員之一的林內鄉長張維崢說，這次雲林山區立委選舉非常激烈，對手曾任古坑及斗六的首長，有相當實力，輸贏決勝點應該在斗六，民進黨去年縣長在斗六輸了9000票，是很大的差距，當時選舉環境對民進黨相當不利，但今年候選人不同、選舉氛圍不同，選舉不再對民進黨不利，相信雙方在斗六得票輸贏難定，相信劉建國守得住斗六，連任沒有問題。

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