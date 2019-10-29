為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜酸綠營官員「白白胖胖」 蘇揆：不要人身攻擊

蘇貞昌（左一）呼籲選舉不要人身攻擊。（記者洪定宏攝）

蘇貞昌（左一）呼籲選舉不要人身攻擊。（記者洪定宏攝）

2019-10-29 13:14:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民綁總統參選人韓國瑜嘲諷總統蔡英文及民進黨多位縣市長「白白胖胖」，行政院長蘇貞昌今天對此表示，選舉無論如何變化，不要人身攻擊，尤其是評論女性的身材，實在很不當，希望能節制。

蘇貞昌也駁斥行政院是「選舉總幹事」的說法，強調他今天視察高雄，是要建設前鎮漁港、照顧漁民，行政院團隊從北到南、從南到北、從台灣頭到台灣尾，就是希望台灣好，多做建設，大家一體團結，照顧並守護台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜評論他人身材 林智堅轟：不要教壞囡仔大小！

韓國瑜評論他人身材 林智堅轟：不要教壞囡仔大小！
韓國瑜諷白白胖胖 黃偉哲反嗆：沒禮貌也沒有領導人高度

韓國瑜諷白白胖胖 黃偉哲反嗆：沒禮貌也沒有領導人高度
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
韓國瑜點名「黑黑瘦瘦」 侯友宜問媒體：我有黑有瘦嗎？

韓國瑜點名「黑黑瘦瘦」 侯友宜問媒體：我有黑有瘦嗎？
韓國瑜酸白白胖胖 林右昌反擊：只剩一張嘴

韓國瑜酸白白胖胖 林右昌反擊：只剩一張嘴
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目
韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦

韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播