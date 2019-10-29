韓國瑜酸綠營官員「白白胖胖」 蘇揆：不要人身攻擊

蘇貞昌（左一）呼籲選舉不要人身攻擊。（記者洪定宏攝）

2019-10-29 13:14:21

〔記者洪定宏／高雄報導〕國民綁總統參選人韓國瑜嘲諷總統蔡英文及民進黨多位縣市長「白白胖胖」，行政院長蘇貞昌今天對此表示，選舉無論如何變化，不要人身攻擊，尤其是評論女性的身材，實在很不當，希望能節制。

蘇貞昌也駁斥行政院是「選舉總幹事」的說法，強調他今天視察高雄，是要建設前鎮漁港、照顧漁民，行政院團隊從北到南、從南到北、從台灣頭到台灣尾，就是希望台灣好，多做建設，大家一體團結，照顧並守護台灣。

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