韓國瑜酸綠營官員「白白胖胖」 蘇揆：不要人身攻擊

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
蘇貞昌（左一）呼籲選舉不要人身攻擊。（記者洪定宏攝）
〔記者洪定宏／高雄報導〕國民綁總統參選人韓國瑜嘲諷總統蔡英文及民進黨多位縣市長「白白胖胖」，行政院長蘇貞昌今天對此表示，選舉無論如何變化，不要人身攻擊，尤其是評論女性的身材，實在很不當，希望能節制。
蘇貞昌也駁斥行政院是「選舉總幹事」的說法，強調他今天視察高雄，是要建設前鎮漁港、照顧漁民，行政院團隊從北到南、從南到北、從台灣頭到台灣尾，就是希望台灣好，多做建設，大家一體團結，照顧並守護台灣。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
韓國瑜評論他人身材 林智堅轟：不要教壞囡仔大小！
韓國瑜諷白白胖胖 黃偉哲反嗆：沒禮貌也沒有領導人高度
誠鑫好家 青埔最完美3+1房
韓國瑜點名「黑黑瘦瘦」 侯友宜問媒體：我有黑有瘦嗎？
韓國瑜酸白白胖胖 林右昌反擊：只剩一張嘴
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目
韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦
議員問市長滿意度民調 高市府官員：前朝題目現在沒做
柯P不支持一中！ 蔡壁如：柯是最沒有能力賣台的人
熱門推播