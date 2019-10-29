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首頁　>　政治

議員問市長滿意度民調 高市府官員：前朝題目現在沒做

高市議員鄭光峰詢問市長滿意度民調，官員答詢，那是前朝題目，現在不這樣做了。（記者王榮祥攝）

高市議員鄭光峰詢問市長滿意度民調，官員答詢，那是前朝題目，現在不這樣做了。（記者王榮祥攝）

2019-10-29 13:02:38

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員鄭光峰今質詢時，點名高市研考會詢問市長韓國瑜滿意度、市民光榮感、最不滿意市政項目。高市研考會主委李銘義答詢指出，那都是前朝題目，現在沒這樣做，新團隊上任後民調著重政績與政策。

鄭光峰今指出，高市研考會每年都會執行民調，了解市民對市長、市府團隊的滿意度，對城市光榮感、以及對市政滿意與不滿意項目等，他想了解研考會近期民調結果。

研考會主委李銘義答詢卻指出，因為這些問題都是前朝題目，現在沒這樣做，現在側重在政績與政策，例如治水、路平、還有青年局、社福等，所以沒辦法回答。

鄭光峰質疑研考會避重就輕，怎麼會沒有這些調查，如果按照官員說法、那這民調根本是閉門造車，一廂情願的民調，他認為市民對市長、市政滿不滿意，很清楚明快的可以提供市府團隊施政參考。

李銘義強調並不是一廂情願，並委請承辦幹部說明，民調今年六月重新發包，沒有再問光榮感、對市府滿不滿意等問題，只針對政策做詢問。

鄭光峰仍舊無法理解市府作法，李銘義則允諾，會後會送完整民調資料給議員參考，讓議員了解民調內容。

高市研考會主委李銘義說明，今年民調執行著重政策與政績。（記者王榮祥攝）

高市研考會主委李銘義說明，今年民調執行著重政策與政績。（記者王榮祥攝）

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