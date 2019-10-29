亞洲唯一官方援助！外交部官員出席泰緬邊境難民營周年活動

NGO國際事務會副執行長林讚南今在外交部例會時說明，我國自2009年起，參與TBC難民援助計畫，今年捐助10萬美元，是亞洲唯一援助國。（記者呂伊萱攝）

2019-10-29 12:51:04

〔記者呂伊萱／台北報導〕英國慈善組織「邊境聯合會」（TBC）設立泰緬邊境難民營今逢35周年，台灣作為亞洲唯一援助國，由外交部NGO國際事務會執行長賴銘琪代表，率團前往泰國參加10月下旬的紀念活動，彰顯我國國際援助貢獻。

外交部NGO國際事務會執行長賴銘琪於10月27日至31日出席英國慈善組織「邊境聯合會」（TBC）在泰國舉辦的泰緬邊境難民營成立35周年活動。

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NGO國際事務會副執行長林讚南今在外交部例會時說明，我國自2009年起，參與TBC難民援助計畫，今年捐助10萬美元，是亞洲唯一援助國；我方資助、再透過我駐泰代表處與主辦單位溝通難民所需，主旨是讓邊境難民營養得到補充、提供營養午餐等，也提供教育協助、開辦課程，讓當地兒童教育不中斷，另也有成人的課程研習。

林讚南說，我方援助成效深獲好評，賴銘琪此次一行4人除了將在TBC的「Current Realities & Future Options」研討會中與各國代表交換意見，也將出席邊境難民營週年紀念活動並參訪難民營，主辦單位也將透過報導談及我國對國際人道援助工作的貢獻。

TBBC目前有16國的官方援助，包括澳洲、比利時、加拿大、捷克、丹麥、英國、愛爾蘭、紐西蘭、挪威、波蘭、西班牙、瑞典、瑞士、荷蘭、美國、台灣，以及歐盟的人道援助經費捐贈，以維持人道援助工作的長年持續推動。

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