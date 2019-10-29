韓國瑜彰化果園採柚 笑虧王惠美「西施賣西施柚」

國民黨總統參選人韓國瑜（中）今參觀彰化縣花壇鄉帝王柚果園，介紹縣長王惠美（左2）爽虧縣長是「西施賣西施柚」。（記者張聰秋攝）

2019-10-29 12:45:33

〔記者張聰秋／花壇報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜，今在彰化縣展開第2天的拚選舉行程，上午首站他參觀花壇鄉帝王柚果園採摘帝王柚、試吃老欉的帝王柑，他提出「善良循環」推廣台灣農漁產品，30％外銷、70％內銷，用外銷提高價格和農民收入，吸引年輕人返鄉，為農、漁村注入新血輪。

韓國瑜今在彰化縣拚選舉的首站行程，參觀果園，一臉疲累倦容。（記者張聰秋攝）

今天上午10點，韓國瑜抵達花壇果農陳鐵池的帝王柚果園，精神難掩帶著疲倦的表情，國民黨彰化縣長王惠美、國民黨彰化縣第2選區立委參選人張瀚天、花壇鄉長顧勝敏、花壇農會總幹事顧碧琪等人陪同參觀，他們陸續表明政府協助農民開拓行銷管道的重要性；王惠美當場提出希望溪州生技產區要與彰化農民連結，讓農產品再進化，提高更多的附加價值。

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韓國瑜低頭望著自己簽名的帝王柚。（記者張聰秋攝）

一群人坐在擺滿帝王柚和西施柚的桌子前聽果農的心聲，韓國瑜拿起了麥克風開口就先虧了王惠美幾句，用無厘頭的話營造歡笑的氛圍，他說，「西施賣西施柚，哈哈哈，開玩笑，謝謝啦！」一旁王惠美聽了笑笑回應。

果農請韓國瑜徒手採摘帝王柑。（記者張聰秋攝）

果農陳鐵池事先為韓國瑜挑選了1顆約6台斤重的帝王柚，先讓他在果皮上簽名，緊接再讓他持剪刀採收這顆帝王柚，隨後，一行人轉而集結在1顆已有20多年樹齡的帝王柑前，果園主人大方請他試摘看看，他徒手採了幾顆已經成熟的帝王柑，也試吃了1顆現採的帝王柑。

體驗過採果樂趣，韓國瑜當場提出其農漁產品外銷概念，主張用30％外銷、70％內銷的「善良循環」經濟，吸引年輕人返鄉務農。

韓國瑜指出，農產品透過外銷管道，第一可讓農漁民知道價格支撐點，因為沒有外銷無從比較，第二個收入可以提高，第三穩定國內生產價格，70％內銷保護台灣的消費者，如果全部都外銷，台灣消費者就沒農產品可吃，內外銷同時兼顧，顧到農漁民也顧到消費者，30、70是非常合理，相當重要。

韓國瑜進一步表示，30、70的比例分配會是一個善良的循環，當農漁民知道價格支撐點，外銷之後價格變好，內銷市場也不錯，它會激勵士氣，青年農漁民就會回到鄉下，因為他們覺得收入不錯，如果價格始終不起來，心血付諸流水，農漁民不願意再站上這塊土地工作，進入「善良循環」不能閉門造車。

韓國瑜以生意人不做賠本生意為由指出，來自鄉下的年輕人都市打拚，如果可以覺得阿公阿嬤、爸爸媽媽收入不錯，回來意願相對提高，因為農村漁村需要新血輪，新的血輪、新的勞動力，就這是為什麼他堅持30％外銷非常重要，內外銷比例抓得好，好的產品價格會跟著起來，殺頭的生意有人做，賠錢的生意沒人做，所以怎樣導入「善良循環」，在他看來非常重要。

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