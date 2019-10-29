為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

活的競選看板 粉紅胖卡、彩繪宣傳車趴趴走吸睛

第二選區立委參選人陳柏惟在宣傳車上動腦筋。（記者蘇金鳳攝）

第二選區立委參選人陳柏惟在宣傳車上動腦筋。（記者蘇金鳳攝）

2019-10-29 12:31:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市幅員廣大，參選人在跑行程時有很多時間就浪費車程中，但很多立委參選人便在宣傳車上動腦筯，如以外型奇特胖卡車作為宣傳車，或是在廂型宣傳車彩繪，正好當作是活的競選看板，而且愈奇特愈會吸睛。

第二選區立委參選人陳柏惟目前在走夜市、拜宮廟，並在各路口拉票，但是由於投票只剩70多天，時間有限，因此團隊在宣傳車上動腦筯。

陳柏惟的團隊在一輛廂型車外面貼上陳柏惟大大的肖像，並且畫上大大的海浪，還有消坡塊，並寫上「翻轉海線」，團隊開著此一超顯眼的宣傳車，在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰四處趴趴走，希望得選民關愛的眼神，認識陳柏惟。

另外，第四選區的立委參選人張廖萬堅，從過去選舉時，就推出超可愛的胖卡車，吸引很多小朋友的目光，連帶讓家長們動心，而胖卡陪伴了張廖萬堅多年，顏色有點脫落，張廖萬堅正準備為胖卡重漆，將要全新姿態出現，要吸引更多小朋友的目光。

第七選區的立委參選人何欣純是女性參選人，而且主打教育，因此宣傳車採可愛風，不但是胖卡車，而且還是熊的造型，還把整台胖卡漆成粉紅色，還有Q版的何欣純的畫像在胖卡上，非常吸睛，只要粉紅胖卡停下來，民眾就會想跟胖卡合照，無形中達到宣傳的效果。

第七選區立委參選人何欣純的宣傳車是粉紅胖卡，外型還是熊造型。（記者蘇金鳳攝）

第七選區立委參選人何欣純的宣傳車是粉紅胖卡，外型還是熊造型。（記者蘇金鳳攝）

張廖萬堅的宣傳車也是胖卡，一直深受小朋友喜愛。（記者蘇金鳳攝）

張廖萬堅的宣傳車也是胖卡，一直深受小朋友喜愛。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
綠營批「蹭柯」又掛韓國瑜合照看板 宋瑋莉：對基隆有利都肯定

綠營批「蹭柯」又掛韓國瑜合照看板 宋瑋莉：對基隆有利都肯定
立委提名人搶麥喊「罷柯」 國會黨：再脫稿不讓登記

立委提名人搶麥喊「罷柯」 國會黨：再脫稿不讓登記
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
國民黨不分區名單曝光 台南立委參選人反彈：真得去跳海了

國民黨不分區名單曝光 台南立委參選人反彈：真得去跳海了
不拿親民黨門票 蔡壁如證實柯文哲布局2024年總統大選

不拿親民黨門票 蔡壁如證實柯文哲布局2024年總統大選
旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

旅客爆炸成長　國際機場挑戰數位轉型

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播