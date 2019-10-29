活的競選看板 粉紅胖卡、彩繪宣傳車趴趴走吸睛

第二選區立委參選人陳柏惟在宣傳車上動腦筋。（記者蘇金鳳攝）

2019-10-29 12:31:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市幅員廣大，參選人在跑行程時有很多時間就浪費車程中，但很多立委參選人便在宣傳車上動腦筯，如以外型奇特胖卡車作為宣傳車，或是在廂型宣傳車彩繪，正好當作是活的競選看板，而且愈奇特愈會吸睛。

第二選區立委參選人陳柏惟目前在走夜市、拜宮廟，並在各路口拉票，但是由於投票只剩70多天，時間有限，因此團隊在宣傳車上動腦筯。

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陳柏惟的團隊在一輛廂型車外面貼上陳柏惟大大的肖像，並且畫上大大的海浪，還有消坡塊，並寫上「翻轉海線」，團隊開著此一超顯眼的宣傳車，在沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰四處趴趴走，希望得選民關愛的眼神，認識陳柏惟。

另外，第四選區的立委參選人張廖萬堅，從過去選舉時，就推出超可愛的胖卡車，吸引很多小朋友的目光，連帶讓家長們動心，而胖卡陪伴了張廖萬堅多年，顏色有點脫落，張廖萬堅正準備為胖卡重漆，將要全新姿態出現，要吸引更多小朋友的目光。

第七選區的立委參選人何欣純是女性參選人，而且主打教育，因此宣傳車採可愛風，不但是胖卡車，而且還是熊的造型，還把整台胖卡漆成粉紅色，還有Q版的何欣純的畫像在胖卡上，非常吸睛，只要粉紅胖卡停下來，民眾就會想跟胖卡合照，無形中達到宣傳的效果。

第七選區立委參選人何欣純的宣傳車是粉紅胖卡，外型還是熊造型。（記者蘇金鳳攝）

張廖萬堅的宣傳車也是胖卡，一直深受小朋友喜愛。（記者蘇金鳳攝）

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