綠營批「蹭柯」又掛韓國瑜合照看板 宋瑋莉：對基隆有利都肯定

立委參選人宋瑋莉近日掛上與高雄市長韓國瑜合照的競選看板。（宋瑋莉服務處提供）

2019-10-29 12:12:13

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆立委提名人宋瑋莉，日前在台灣民眾黨黨主席柯文哲造訪基隆時自稱柯粉，昨天又掛上與國民黨總統參選人韓國瑜合照的競選看板，民進黨立委蔡適應競選總部發言人張之豪今天質疑，韓國瑜是柯文哲口中的草包，宋瑋莉是否為了選舉，要腳踏兩條船？

宋陣營回應，自詡守護基隆的母親，只要是對基隆未來發展有利的人，不分藍綠或黨派，都會認同且肯定，她在議會一樣支持林右昌市長對基隆長遠發展有利的建設與政策，搖擺性格一會兒反對蔡英文選總統，一下子又跟她掛看板背書，這不是瑋莉從政以來的作風。

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張之豪說，宋瑋莉去韓國瑜的造勢場，柯文哲的造勢場也不缺席，今天宋瑋莉掛上與韓市長的看板，明天也有可能掛上與柯市長的看板，到底她是國民黨還是民眾黨，讓許多市民看得一頭霧水，宋瑋莉始終也沒有在她到底是韓粉還是柯粉間做出解釋，遊移在兩個極端的理念中，實在不像是一個資深的從政者。

張之豪指出，面對自己的真心並不難，日前宋瑋莉奉柯市長為偶像，而她卻與偶像口中的草包為伍，韓國瑜市長日前也批評柯文哲市長酸言酸語是老醋廠老闆，希望宋瑋莉能真誠的面對選民，說明她的到底認同柯文哲還是認同韓國瑜。

宋瑋莉陣營表示，呼籲蔡適應陣營多為市民福祉著想，不要只會噴口水，對基隆基礎建設沒半步，請多在基礎建設上關注琢磨，想打負面選戰，操作分化交給1450即可，不要浪費人民的公帑打口水戰。

民進黨立委蔡適應競選總部發言人張之豪。（立委蔡適應服務處提供）

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