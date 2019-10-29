為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜評論他人身材 林智堅轟：不要教壞囡仔大小！

新竹市長林智堅（右）上午主持南大公園啟用典禮。（記者蔡彰盛攝）

新竹市長林智堅（右）上午主持南大公園啟用典禮。（記者蔡彰盛攝）

2019-10-29 12:03:21

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅上午在南大公園啟用典禮接受媒體聯訪時，砲轟高雄市長韓國瑜請假去選總統，對高雄人來說是「真心換絕情」，他韓國瑜市長作為一個總統參選人，應該更加謹言慎行，且韓國瑜在公開場合上評論人的身型、身材，他覺得相當不適當，「人民檢視執政者，是看政績與施政成果」，他要很誠摯呼籲韓國瑜謹言慎行，「不要教壞囡仔大小！」

林智堅說，他想高雄人對韓市長有高度期待，他自己擔任市長，大家都知道市政工作只有累積、沒有奇蹟，現在韓市長請假去選總統，對高雄人來說是真心換絕情，韓市長作為一個總統參選人，應該更加謹言慎行。

他說，昨天大家看到他在公開場合上以人的身型、身材，來做評論，他覺得相當不適當，人民檢視執政者，是看政績與施政成果，身材絕對不是人們檢視執政者的重點，因此他要很誠摯呼籲韓市長，大家應該一起謹言慎行，不要教壞囡仔大小。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜諷白白胖胖 黃偉哲反嗆：沒禮貌也沒有領導人高度

韓國瑜諷白白胖胖 黃偉哲反嗆：沒禮貌也沒有領導人高度
韓國瑜酸白白胖胖 林右昌反擊：只剩一張嘴

韓國瑜酸白白胖胖 林右昌反擊：只剩一張嘴
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦

韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦
駁斥「白白胖胖」說 林智堅批韓國瑜滿口術語

駁斥「白白胖胖」說 林智堅批韓國瑜滿口術語
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播