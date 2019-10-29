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韓國瑜評論他人身材 林智堅轟：不要教壞囡仔大小！
2019-10-29 12:03:21
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅上午在南大公園啟用典禮接受媒體聯訪時，砲轟高雄市長韓國瑜請假去選總統，對高雄人來說是「真心換絕情」，他韓國瑜市長作為一個總統參選人，應該更加謹言慎行，且韓國瑜在公開場合上評論人的身型、身材，他覺得相當不適當，「人民檢視執政者，是看政績與施政成果」，他要很誠摯呼籲韓國瑜謹言慎行，「不要教壞囡仔大小！」
林智堅說，他想高雄人對韓市長有高度期待，他自己擔任市長，大家都知道市政工作只有累積、沒有奇蹟，現在韓市長請假去選總統，對高雄人來說是真心換絕情，韓市長作為一個總統參選人，應該更加謹言慎行。
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他說，昨天大家看到他在公開場合上以人的身型、身材，來做評論，他覺得相當不適當，人民檢視執政者，是看政績與施政成果，身材絕對不是人們檢視執政者的重點，因此他要很誠摯呼籲韓市長，大家應該一起謹言慎行，不要教壞囡仔大小。