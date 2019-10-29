抵抗紅色帝國！聲援反送中繞行將登場 林保華：站出來表示決心

台灣維吾爾之友會理事長林保華（右）表示，台灣是抵抗紅色帝國的第二線，圖左為台灣青年反共救國團理事長楊月清。（圖為楊月清提供）

2019-10-29 12:05:18

〔記者李欣芳／台北報導〕香港反送中運動持續延燒，蔡瑞月文化基金會與台灣青年反共救國團、台灣維吾爾之友會合作舉辦第14屆蔡瑞月國際舞蹈節「吶喊2019！抵抗紅色帝國」系列活動，10月31日上午10時開始，活動開幕式將有一場聲援香港反送中運動的繞行，將繞行蔡瑞月舞蹈研究社（玫瑰古蹟）一週。

資深政經評論者、台灣維吾爾之友會理事長林保華表示，今年舞蹈節的主題是「吶喊2019！抵抗紅色帝國」，紅色帝國就是中國，它正在利用它的銳勢力，把魔爪伸到全世界各地，其中香港是抵抗紅色帝國的第一線，台灣則是抵抗紅色帝國的第二線。

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林保華強調，香港人正在流血，台灣人未來也可能會流血，所以現在大家應該都站出來，參加舞蹈節，表示我們的決心！

蔡瑞月文化基金會特別拍攝一段由林保華與台灣青年反共救國團理事長楊月清共同錄製的影片，楊月清表示，今年蔡瑞月國際舞蹈節從10月31日上午10時開始，將有一場聲援香港反送中運動的繞行，11月1日到3日，一共有5場表演，非常精彩，歡迎大家一起來參加。

楊月清認為，東方明珠香港如今飄著催淚彈刺鼻的氣味，2020年面臨台灣未來命運的關鍵轉折，台灣必須勇於杜絕「紅色代理集團」，對抗「國共共制」的恐嚇。

據悉，2006年起，蔡瑞月文化基金會每年舉辦國際舞蹈節，與日本、美國、澳洲流來紀念她為台灣締造的璀璨舞蹈文化。今年邁入第14屆蔡瑞月國際舞蹈節，面對中國不斷的強權壓迫事件，於今年11月1日起，一連三天在玫瑰古蹟的舞台上向國際及社會發聲。

蔡瑞月文化基金會今天表示，10月31日上午10時的開幕式聲援香港反送中的繞行，集合地點在台北市中山北段2段46巷，繞行活動將由原民部落引導，相關貴賓、NGO團體代表與國外藝術家將組成一支隊伍繞行玫瑰古蹟一週後，舉行記者會。

今年舞蹈節有11月1日19時45分、11月2日15時、11月2日19時45分、11月3日15時、11月3日19時45分共5場表演，其中11月2日15時是學生專場，今年舞蹈節的舞碼有：台灣現代舞之母蔡瑞月的「女巫」；美國人權大師埃立歐．波瑪爾（Eleo Pomare）「Homemade Ice Cream」；日本現代舞之父石井漠「明闇」、「食慾」； 日本當代舞蹈大師折田克子的「漂流的詠嘆調」；韓國民眾舞蹈家李愛珠「太平舞」等。

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