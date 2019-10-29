為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜談兩岸關係如「王X蛋與爸爸」 蔡英文轟用語輕浮

國民黨總統參選人韓國瑜日前談論兩岸關係，以「王X蛋與爸爸」來形容，蔡英文今日受訪表示，兩岸關係越趨緊張，競選總統的人，實在不宜用如此輕浮的話語。（記者許倬勛攝）

國民黨總統參選人韓國瑜日前談論兩岸關係，以「王X蛋與爸爸」來形容，蔡英文今日受訪表示，兩岸關係越趨緊張，競選總統的人，實在不宜用如此輕浮的話語。（記者許倬勛攝）

2019-10-29 11:53:27

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜日前談論兩岸關係，以「王X蛋與爸爸」來形容，讓外界看傻眼；蔡英文今日受訪表示，兩岸關係越趨緊張，競選總統的人，實在不宜用如此輕浮的話語。

韓國瑜27日舉辦青年論壇，在場學生提問，若當選是否會簽《和平協議》？韓左閃右躲，還批蔡政府「強調主權」很無聊，更指稱兩岸關係如「「王X蛋跟爸爸」，讓台下群眾全傻了眼。

對此，蔡英文上午被問及此事時表示，她真的不清楚當時的語境與脈絡，很多人也不懂為何韓國瑜會這麼說，蔡加重語氣強調，兩岸關係是非常重要的議題，關乎台灣的未來，任何政治人物都須謹言慎行。

「台灣主權面臨很大的挑戰，這是很嚴肅的問題。」蔡英文表示，今年初中國提出一國兩制台灣方案，台灣的民主自由遭受莫大威脅，大家應認真面對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓稱兩岸「王xx跟爸爸」適當嗎？ 高市官員︰沒關注這新聞

韓稱兩岸「王xx跟爸爸」適當嗎？ 高市官員︰沒關注這新聞
韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦

韓國瑜酸「白白胖胖」 小英反擊：會做事無關白胖、黑瘦
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
反擊韓國瑜「白胖說」 蔡英文：至少我不會睡到中午才起床

反擊韓國瑜「白胖說」 蔡英文：至少我不會睡到中午才起床
不講話民調比較高？ 韓辦反擊：柯市長可能用自己經驗在講

不講話民調比較高？ 韓辦反擊：柯市長可能用自己經驗在講
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播