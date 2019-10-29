韓國瑜談兩岸關係如「王X蛋與爸爸」 蔡英文轟用語輕浮

國民黨總統參選人韓國瑜日前談論兩岸關係，以「王X蛋與爸爸」來形容，蔡英文今日受訪表示，兩岸關係越趨緊張，競選總統的人，實在不宜用如此輕浮的話語。（記者許倬勛攝）

2019-10-29 11:53:27

［記者許倬勛／桃園報導］國民黨總統參選人韓國瑜日前談論兩岸關係，以「王X蛋與爸爸」來形容，讓外界看傻眼；蔡英文今日受訪表示，兩岸關係越趨緊張，競選總統的人，實在不宜用如此輕浮的話語。

韓國瑜27日舉辦青年論壇，在場學生提問，若當選是否會簽《和平協議》？韓左閃右躲，還批蔡政府「強調主權」很無聊，更指稱兩岸關係如「「王X蛋跟爸爸」，讓台下群眾全傻了眼。

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對此，蔡英文上午被問及此事時表示，她真的不清楚當時的語境與脈絡，很多人也不懂為何韓國瑜會這麼說，蔡加重語氣強調，兩岸關係是非常重要的議題，關乎台灣的未來，任何政治人物都須謹言慎行。

「台灣主權面臨很大的挑戰，這是很嚴肅的問題。」蔡英文表示，今年初中國提出一國兩制台灣方案，台灣的民主自由遭受莫大威脅，大家應認真面對。

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