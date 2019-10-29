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柯P不支持一中！ 蔡壁如：柯是最沒有能力賣台的人

談及柯文哲及台灣民眾黨對兩岸關係的立場，蔡壁如表示，柯文哲不會支持一中；只是不會激怒中共，但也絕對不是要舔共。（圖擷取自YouTube）

談及柯文哲及台灣民眾黨對兩岸關係的立場，蔡壁如表示，柯文哲不會支持一中；只是不會激怒中共，但也絕對不是要舔共。（圖擷取自YouTube）

2019-10-29 13:20:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市府顧問蔡壁如今早接受廣播節目「周玉蔻嗆新聞」專訪，談及台北市長柯文哲及台灣民眾黨對兩岸關係的立場，蔡壁如表示，柯文哲不會支持一中；強調「他哪有能力賣台啊，說真的，最沒有能力賣台就是柯文哲」。

主持人周玉蔻談到民進黨會討厭柯文哲，有一部分原因是因為「兩岸一家親」等言論，對此，蔡壁如表示，「兩岸一家親，我們到底做錯什麼事情，就是維持一個文化態度上的善意」，周玉蔻又追問「他是不是要賣台」，蔡壁如強調，「他哪有能力賣台啊，說真的，最沒有能力賣台就是柯文哲」，他哪有賣的訓練、沒有賣的本錢。

蔡壁如也說明，雙城論壇是城市間的交流，只是一個態度上的善意，不要激怒中共，我們也絕對不是要舔共。周玉蔻認為柯文哲態度經常變來變去，詢問蔡壁如「柯文哲到底是墨綠的還是支持一中」，蔡壁如回應，他不會支持一中啦，對於是否還是「墨綠」，蔡壁如表示，他應該是啦，墨綠是來自他的家庭，這是他的內心。

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