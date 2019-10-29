美眾院提台北法案才過10天 30日將進行審議

美國共和黨眾議員匡希恆（John Curtis）與其他4位跨黨派眾議員18日提出「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）。（資料照，美聯社）

2019-10-29 08:24:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國參院聯邦外委會9月通過「台北法案」後，聯邦眾議院共和黨籍外委會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）等國會議員18日推出眾院版本，如今法案提出才10天，該法案已被眾議院外交委員會排入30日的議程中。

美國參議院外交委員會上月25日通過「台北法案」（全稱為「台灣盟邦國際保障與強化倡議」），該法案意在強化鞏固台灣對外關係，同時也提及，美方應支持台灣增強與印太區域及世界上國家的正式外交及非正式夥伴關係，以及呼籲美國行政部門以簽訂「經濟互惠、保護美國勞工並有利美國出口商」的自貿協定（FTA）為目標，與台灣展開雙邊貿易協商。

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聯邦眾議院共和黨籍外委會亞太小組成員匡希恒（John Curtis）與其他四位跨黨派眾議員，本月18日也共同提出「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），簡稱「台北法案」（TAIPEI Act）。眾院版「台北法案」與參院外交委員會通過版本大致相同，均以「國會意見」主張美國行政部門在適當情況並符合美國利益之下，對於採取嚴重或重大行動對台灣造成傷害的國家，考慮「降低與該國的經濟、安全及外交接觸」。而根據眾議院外交委員會網站頁面顯示，30日將針對18項法案進行審議，其中也包含「台北法案」。

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