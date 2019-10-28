自曝向韓國瑜建言！ 黃創夏後悔成幫兇：無法原諒自己

黃創夏提到過去跟韓國瑜（見圖）建言的細節，後悔表示每次看到韓國瑜的脫序行為，都大嘆「我無法原諒自己」。（資料照）

2019-10-29 00:38:27

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹自費出版新書《你還不知道的韓國瑜》，經常評論韓國瑜的資深媒體人黃創夏也寫了推薦序，還被黃光芹提前曝光。黃創夏在文中提到過去向韓國瑜建言的細節，後悔地說，每次看到韓國瑜的脫序行為，都大嘆「我無法原諒自己」。

今年8月下旬黃創夏曾爆料，韓國瑜派人傳話給他，詢問「去年不是好朋友嗎？」他則冷回「君子無私交、亦無私怨」9字。他也在替黃光芹新書所撰寫的推薦序中提到這件事，表示他真的和韓國瑜只有面對面談過一次，沒有私交，更絕不會是韓國瑜口中「之前的好朋友」。

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黃創夏透露，他和韓國瑜曾在台北喜來登飯店見過一次，當初韓國瑜是透過黃創夏的清大學長牽線，想討教高雄市長選舉。黃創夏表示，當初他認真地和韓國瑜討論高雄市長選舉的核心戰略，也建議不必拘泥於政見細節，要用無厘頭讓對手窮於應付，並用簡單的口號打動人心。

不過，黃創夏事後卻怪自己「為何當時會成為推波助瀾的幫兇」，更大嘆他這一年多以來看到韓國瑜的種種脫序行徑，真的讓他「無法原諒自己」，強調自己不是因為討厭韓國瑜而反韓，而是因為害怕中華民國脆弱的民主會因為韓毀於一旦，才鼓吹「非韓家園」。

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