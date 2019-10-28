為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

自曝向韓國瑜建言！ 黃創夏後悔成幫兇：無法原諒自己

黃創夏提到過去跟韓國瑜（見圖）建言的細節，後悔表示每次看到韓國瑜的脫序行為，都大嘆「我無法原諒自己」。（資料照）

黃創夏提到過去跟韓國瑜（見圖）建言的細節，後悔表示每次看到韓國瑜的脫序行為，都大嘆「我無法原諒自己」。（資料照）

2019-10-29 00:38:27

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人黃光芹自費出版新書《你還不知道的韓國瑜》，經常評論韓國瑜的資深媒體人黃創夏也寫了推薦序，還被黃光芹提前曝光。黃創夏在文中提到過去向韓國瑜建言的細節，後悔地說，每次看到韓國瑜的脫序行為，都大嘆「我無法原諒自己」。

今年8月下旬黃創夏曾爆料，韓國瑜派人傳話給他，詢問「去年不是好朋友嗎？」他則冷回「君子無私交、亦無私怨」9字。他也在替黃光芹新書所撰寫的推薦序中提到這件事，表示他真的和韓國瑜只有面對面談過一次，沒有私交，更絕不會是韓國瑜口中「之前的好朋友」。

黃創夏透露，他和韓國瑜曾在台北喜來登飯店見過一次，當初韓國瑜是透過黃創夏的清大學長牽線，想討教高雄市長選舉。黃創夏表示，當初他認真地和韓國瑜討論高雄市長選舉的核心戰略，也建議不必拘泥於政見細節，要用無厘頭讓對手窮於應付，並用簡單的口號打動人心。

不過，黃創夏事後卻怪自己「為何當時會成為推波助瀾的幫兇」，更大嘆他這一年多以來看到韓國瑜的種種脫序行徑，真的讓他「無法原諒自己」，強調自己不是因為討厭韓國瑜而反韓，而是因為害怕中華民國脆弱的民主會因為韓毀於一旦，才鼓吹「非韓家園」。

黃光芹臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜託人帶話「去年不是好友嗎」？ 黃創夏冷回9字

韓國瑜託人帶話「去年不是好友嗎」？ 黃創夏冷回9字
韓國瑜民調幾乎崩掉！黃創夏曝：國民黨將爆十月難民潮

韓國瑜民調幾乎崩掉！黃創夏曝：國民黨將爆十月難民潮
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
觀察高雄市議會連日狀況 黃創夏：該把國民黨「三殺」！

觀察高雄市議會連日狀況 黃創夏：該把國民黨「三殺」！
韓朱配無局？黃創夏分析後這樣大嘆...

韓朱配無局？黃創夏分析後這樣大嘆...
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉
郭台銘拒絕被慰留！黃創夏：應「感謝」韓與國民黨

郭台銘拒絕被慰留！黃創夏：應「感謝」韓與國民黨

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播