境外影響台大選 蔡清祥舉七大樣態

行政院長蘇貞昌今日主持治安會報，強調來自境外的假訊息及資金，已涉及國家主權安全問題。（行政院提供）

2019-10-28 22:15:39

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日主持治安會報，法務部長蔡清祥在會中表示，本次選舉除金錢跟暴力外，應特別注意境外勢力及資金的介入，他並舉出境外介入的七大樣態。

蔡清祥指出例如 藉由在中國以間接管道提供經費；設立空殼公司，虛偽交易溢助資金助選；透過地下匯兌，金援特定候選人競選；招待選民赴中國等地旅遊，協助候選人綁樁；使用第三方支付賄款，轉入特定微信帳戶；藉由採購農產品方式，拉抬特定政黨；委託民調機構執行民調，影響國人選舉意願 。

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蘇貞昌表示，利用金錢、暴力及假訊息影響選舉就是不公平競爭，以這種方式贏得選戰的候選人，只會讓社會痛苦、國家不能進步，尤其是來自境外的假訊息及資金，已涉及國家主權安全問題。

副院長陳其邁表示，根據「選罷法」，傳播意圖使人不當選的錯誤訊息屬公訴罪，因此檢察及治安機關應主動查察假訊息。同時也應積極查察賄選，速獎速懲，針對辦案技巧、速度跟證據的掌握等做滾動檢討，加快腳步，展現辦案決心。

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