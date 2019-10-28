為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

境外影響台大選 蔡清祥舉七大樣態

行政院長蘇貞昌今日主持治安會報，強調來自境外的假訊息及資金，已涉及國家主權安全問題。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌今日主持治安會報，強調來自境外的假訊息及資金，已涉及國家主權安全問題。（行政院提供）

2019-10-28 22:15:39

〔記者邱燕玲／台北報導〕行政院長蘇貞昌今日主持治安會報，法務部長蔡清祥在會中表示，本次選舉除金錢跟暴力外，應特別注意境外勢力及資金的介入，他並舉出境外介入的七大樣態。

蔡清祥指出例如藉由在中國以間接管道提供經費；設立空殼公司，虛偽交易溢助資金助選；透過地下匯兌，金援特定候選人競選；招待選民赴中國等地旅遊，協助候選人綁樁；使用第三方支付賄款，轉入特定微信帳戶；藉由採購農產品方式，拉抬特定政黨；委託民調機構執行民調，影響國人選舉意願

蘇貞昌表示，利用金錢、暴力及假訊息影響選舉就是不公平競爭，以這種方式贏得選戰的候選人，只會讓社會痛苦、國家不能進步，尤其是來自境外的假訊息及資金，已涉及國家主權安全問題。

副院長陳其邁表示，根據「選罷法」，傳播意圖使人不當選的錯誤訊息屬公訴罪，因此檢察及治安機關應主動查察假訊息。同時也應積極查察賄選，速獎速懲，針對辦案技巧、速度跟證據的掌握等做滾動檢討，加快腳步，展現辦案決心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國介入台灣選舉！華府智庫：台商被要求捐款給特定黨派

中國介入台灣選舉！華府智庫：台商被要求捐款給特定黨派
柯文哲︰中國介入選舉 常常有反效果

柯文哲︰中國介入選舉 常常有反效果
統一精選四檔基金 退休投資好標的

統一精選四檔基金 退休投資好標的
登上奧地利日報！吳釗燮：中國痛恨民主 想毀滅它

登上奧地利日報！吳釗燮：中國痛恨民主 想毀滅它
中國介入我選舉 總統直選後沒停過

中國介入我選舉 總統直選後沒停過
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉
調查局控中國介入選舉 國台辦又跳腳嗆：血口噴人

調查局控中國介入選舉 國台辦又跳腳嗆：血口噴人

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播