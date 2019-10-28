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今夜砲火全開！怒批民進黨 韓國瑜牽拖這些人

韓國瑜（中）今天彰化輔選，晚間與立委參選人謝衣鳳聯合造勢時，慷慨激昂痛批民進黨。（記者顏宏駿攝）

韓國瑜（中）今天彰化輔選，晚間與立委參選人謝衣鳳聯合造勢時，慷慨激昂痛批民進黨。（記者顏宏駿攝）

2019-10-28 21:26:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕高雄市長韓國瑜請假參選總統，展開全台傾聽之旅，一路開支票，一路被打臉，今天來到彰化縣「反守為攻」，不再亂開支票，發言格外審慎，晚間幫黨內立委參選人謝衣鳳輔選時猶如「撿到槍」，他痛批民進黨執政3年半，不會「苦民所苦」，心中只有權力、腐敗和派系分贓，全面執政，只有讓人民過苦日子，他呼籲選民2020年1月11日，給韓國瑜和國民黨一個機會。

韓國瑜說，他請假參選快兩個禮拜，從屏東縣一路往北來到彰化縣，這段時間以來，跟民眾大量接觸，不斷收到人民的訴苦，人民告訴他「日子過得很辛苦」，這些縣市過去都是投給民進黨，但這些人現在都覺醒了，因為「越支持民進黨，日子過得越苦」。

韓國瑜表示，他搞不懂，「一個完全執政的政黨，執政3年半，竟搞到自己支持者要背棄他」。他認為，民進黨變了，執政之後，心中只有權力，沒有人民，因此這三年看到許多的貪污腐敗、派系分贓、浪費公帑。

他還說，28年前擔任立委時，走在立法院，看到民進黨的同事「是很尊重他們的」，宜蘭陳定南和黃煌雄、台北縣的盧修一、花蓮的黃信介，他們是多麼令人尊敬，但曾經何時，清廉、勤政、愛鄉土的民進黨變了，以前的民進黨心中有人民，現在的民進黨愛金錢、愛權力、愛自己。

韓國瑜表示，民進黨會變的原因是因為被人民「寵壞了」，過去被打、被罵會想到人民，現在執政了，變驕傲了，心中卻沒有人民，但廣大的台灣人民已經覺醒，他呼籲選民在明年1月11日，給韓國瑜和國民黨一個機會，讓民進黨好好反省。

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