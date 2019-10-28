為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

韓國瑜開調高公糧收購價支票 農委會：信口開河、不負責任

國民黨總統參選人韓國瑜今出席彰化農、漁、水利會座談會，對農業現況問題一度緊皺眉頭。（記者陳冠備攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今出席彰化農、漁、水利會座談會，對農業現況問題一度緊皺眉頭。（記者陳冠備攝）

2019-10-28 21:23:37

〔記者吳欣恬／台北報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜今（28）日在彰化舉辦農漁民座談時表示，稻米保證收購價8年未調整，應適當調整。農委會晚間發布新聞稿痛批韓國瑜「信口開河」、「一味追求選票」、「不負責任」。

農委會指出，輔導農民種植具競爭力作物，讓產業均衡發展，是農委會首要工作，有候選人未考慮整體產業競爭力及國家財政狀況，信口開河，一味追求選票，是不負責任的作法。

農委會說明，近年來稻作每年超產約20萬噸，且政府對稻作的輔導措施有公糧收購、災害穀收購、稻作直接給付、稻作保險等，已是最有保障的作物，確保農民相當收益。而公糧收購價格的調整須考慮其他作物的衡平性，避免加重產業結構失衡。如果一再提高公糧收購數量或價格，只會刺激農民提高稻米生產面積及產量，不利整體稻作產業轉型，並增加財政負擔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
韓國瑜︰農漁業是國家根本 不重視就會發生饅頭革命

韓國瑜︰農漁業是國家根本 不重視就會發生饅頭革命
韓國瑜與彰化庶民有約 5000張椅超過一半沒人坐

韓國瑜與彰化庶民有約 5000張椅超過一半沒人坐
台壽祖孫三代活力健走 萬人響應

台壽祖孫三代活力健走 萬人響應
公糧收購價8年沒調整 農民請願調漲3~5元

公糧收購價8年沒調整 農民請願調漲3~5元
萬物皆漲公糧收購價不漲 新港農民嗆：再不漲，蔡英文下台

萬物皆漲公糧收購價不漲 新港農民嗆：再不漲，蔡英文下台
第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

第28屆台灣精品獎得獎名單揭曉

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播