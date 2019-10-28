韓國瑜開調高公糧收購價支票 農委會：信口開河、不負責任

國民黨總統參選人韓國瑜今出席彰化農、漁、水利會座談會，對農業現況問題一度緊皺眉頭。（記者陳冠備攝）

2019-10-28 21:23:37

〔記者吳欣恬／台北報導〕高雄市長、國民黨總統參選人韓國瑜今（28）日在彰化舉辦農漁民座談時表示，稻米保證收購價8年未調整，應適當調整。農委會晚間發布新聞稿痛批韓國瑜「信口開河」、「一味追求選票」、「不負責任」。

農委會指出，輔導農民種植具競爭力作物，讓產業均衡發展，是農委會首要工作，有候選人未考慮整體產業競爭力及國家財政狀況，信口開河，一味追求選票，是不負責任的作法。

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農委會說明，近年來稻作每年超產約20萬噸，且政府對稻作的輔導措施有公糧收購、災害穀收購、稻作直接給付、稻作保險等，已是最有保障的作物，確保農民相當收益。而公糧收購價格的調整須考慮其他作物的衡平性，避免加重產業結構失衡。如果一再提高公糧收購數量或價格，只會刺激農民提高稻米生產面積及產量，不利整體稻作產業轉型，並增加財政負擔。

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