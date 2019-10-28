柯文哲為政黨票打綠？張之豪：「柯式霸凌」不該稱為失言

民進黨基隆市議員張之豪（左）說，柯文哲的「柯式霸凌」不該被護航為「只是失言」，選民應該用選票痛擊他。（翻攝張之豪臉書）

2019-10-28 22:33:19

〔記者林欣漢／基隆報導〕台灣民眾黨主席柯文哲今天受訪時指稱，「民進黨治國不怎樣，選舉還是一流」，還批評對手不認真做事，每天在攻擊別人；對此，民進黨基隆市議員張之豪在臉書發文表示，這些可惡言行就是「柯式霸凌」，柯文哲是政治人物，要保護這些被言語霸凌的弱勢，就是在選票上痛擊柯文哲，要柯文哲負責。

張之豪說，柯文哲今天被記者問狂打民進黨是否為了製造話題、衝民眾黨的政黨票，柯文哲說「我打民進黨是為了政黨票，那民進黨打我是為了什麼？」暗指民進黨罵他也是選票考量，因為大家都是選票考量，所以大家都「一樣爛，一樣臭」。

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張之豪表示，柯文哲針對自殺的嘲諷、輕蔑的言論，如果被放任，如果又被護航「只是失言」，那就是在變相鼓勵這種劇毒觀念，在社會上滋生，每一個曾受精神疾病所困擾而有自殺念頭的人與家庭，每一個因受政治迫害而殉道的高貴靈魂，他們不是政治人，無法反駁你，他們在陰暗的角落裡受傷、滴血，甚至因為這種霸凌言論，而被推向更深的黑暗。

張之豪說，痛罵柯文哲這種可惡的言行，就是要保護這些被言語霸凌的弱勢，柯文哲是個政治人物，要柯文哲負責的方式，就是在選票上痛擊，對柯文哲、對他所率領的民眾黨的任何肯定，就是在助長柯式霸凌的風氣，柯文哲的這些言行，任何看見霸凌會主動制止的人，都不會坐視不管。

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