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韓國瑜與彰化庶民有約 5000張椅超過一半沒人坐

韓國瑜到彰化，晚間到圓林園，現場擺滿5000張椅子，人潮卻坐不到一半。（記者陳冠備攝）

韓國瑜到彰化，晚間到圓林園，現場擺滿5000張椅子，人潮卻坐不到一半。（記者陳冠備攝）

2019-10-28 22:40:25

首次上稿 20:28
更新時間 22:40

圓林園舉辦與庶民有約活動，現場5000張座椅，只坐了1/3，韓流盛況不如以往。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今日到彰化進行「傾聽之旅」，預計晚間7點半抵達最後一站圓林園，進行與「庶民有約」活動，主辦單位搬出5000張椅子，但截至晚間7點38分，仍有近乎一半椅子沒坐滿，韓流盛況似乎已經退燒。

圓林園舉行與庶民有約活動，邀請韓國瑜到場，至進場前，現場仍有超過一半椅子沒坐滿。（記者陳冠備攝）

韓國瑜今早到國民黨提名立委參選人蕭景田選區參加中小企業座談會，近500位董事長與會，場面熱烈，晚間最後一站再回到員林市，參加蕭景田在圓林園舉辦「台灣願景 彰化福田」與庶民有約造勢晚會，現場也擺出5000張紅色塑膠椅子迎賓，不過截至韓國瑜到場前，椅子仍未坐滿一半，盛況似乎不如預期。

韓國瑜最後在護衛隊簇擁下進場，上台演說也與眾嘉賓歡唱「堅持」與「我現在要出征」，絲毫不受座位未滿所影響。不過有民眾在散場後表示，「沒想到晚來還有位置坐」、「人沒有想像中多」。

根據主辦單位表示，現場擺放5千張椅子，初估約坐滿3千人，也有不具名警方高層估計含流動性人口，及草皮區民眾約5千人。

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