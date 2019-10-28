選舉地下賭盤讓票不合理 知情人士：背後中國資金介入…

為防堵賭盤影響選舉結果，彰化縣警察局將全力掃蕩地下六合彩賭注。（記者張聰秋攝）

2019-10-28 20:25:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕截至目前為止，不同單位公布明年總統大選民調，民進黨提名的總統蔡英文，仍然至少領先國民黨提名的高雄市長韓國瑜逾10％，若依民調結果推算票數，蔡應該至少贏韓100萬票以上，但民間地下賭盤，蔡竟然從讓韓80萬票，拉近到目前只讓30萬票，讓票情況完全跟一般民調結果不一樣，不免讓人懷疑，已有中國資金大舉押注韓國瑜，企圖用選舉賭盤影響台灣的大選。

熟悉選舉賭盤操作的人士指出，中國會干涉台灣選舉是不爭的事實，要中國撒個10億元換韓國瑜當選，中國也願意。

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知情人士指出，賭盤好比翹翹板原理，莊家會儘量希望兩邊押注能維持在中間「0」的平衡點，兩邊押注金額相近，莊家只抽手續費就能賺飽，常理來看，目前民調蔡英文一路占上風，但賭盤開賭，蔡英文竟然只從原先讓80萬票又改為讓50萬票，現在只讓30萬票。

這名人士表示，2016總統大選3組人馬得票總數約1200多萬票，如果用民調估算輸贏差距，蔡英文民調領先10%，合理的賭盤至少要開蔡讓韓100萬票，結果卻不是，蔡英文越讓越少，代表先前莊家（組頭）收到押韓國瑜這邊的賭金已經太多了，禮讓票數拉近也表示企圖製造韓國瑜聲勢看漲，企圖用賭盤操控選舉，影響最後的選舉結果。

這名人士說，選舉賭盤動輒超過百萬元、千萬元甚至億元，能有這麼大手筆下注實力，不免懷疑來自中國資金大舉押韓國瑜，製造韓國瑜氣勢的假象，而讓莊家為了維持賭博PK的翹翹板平衡原理，把雙方差距拉近，現在蔡讓韓30萬票，下個月甚至會開出讓20萬票，最後更可能開出PK賭盤。

對此情況，彰化縣警察局副局長王清海指出，選舉賭盤大都來自地下六合彩投注站，去年彰化縣5合1選舉，警方選前全力掃蕩地下六合彩，這次，警方更不敢鬆懈，將雷厲風行掃蕩地下六合彩，防堵選舉賭盤影響大選。

1名不願具名的高層警官指出，坊間賭盤開出的讓票數，傳聞甚囂塵上，讓30萬票數是目前最新的數據，且若想押韓國瑜這邊，莊家未必要收賭金，也就是說，賭客看好韓國瑜會贏，即使輸，只要輸給蔡在29萬9999票以內，賭客還是贏，這種情況反映出有人想用大筆資金營造韓會贏，要賭客票投韓甚至幫韓拉票，後續變化值得觀察。

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