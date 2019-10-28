什麼邏輯！韓國瑜亂扯小英「白白胖胖」 網友傻眼怒噓

韓國瑜（圖中央）表示，國民黨籍的彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕（右二）以及新北市長侯友宜都黑黑瘦瘦、黑黑小小的。此番言論一脫口引起許多網友反彈。（資料照）

2019-10-28 23:54:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜今（28）日到彰化和國民黨立委參選人蕭景田共同造勢，接著竟脫口扯「民進黨總統候選人蔡英文總統卻白白胖胖」，直批「越支持民進黨的老百姓日子過得越辛苦」，這番言論引起許多網友反彈，相當傻眼地怒轟韓國瑜。

綜合媒體報導，韓國瑜今天晚上到彰化員林，參加蕭景田在圓林園舉辦「台灣願景，彰化福田」與庶民有約造勢晚會，上台致詞時講到，自己這2個禮拜從屏東一路走到彰化，一一拜訪了每個鄉鎮縣市看到「好多人民過得好辛苦」。

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不過韓國瑜接下來竟開始拿外型大做文章，大談他認為「很神奇的事情」，批評民進黨籍的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲以及基隆市長林右昌「白白胖胖」。

韓國瑜說，而國民黨籍的彰化縣長王惠美、台中市長盧秀燕以及新北市長侯友宜都黑黑瘦瘦、黑黑小小的。並做出結論「越支持民進黨的老百姓、鄉親，日子過得越辛苦，這不是很奇怪嗎？」

韓國瑜最後說「總統白白胖胖，還是黑黑瘦瘦，大家二選一好不好？」，雖然他強調沒有要批評任何人，不過此言論被臉書粉專「打馬悍將粉絲團」轉貼，並依照韓國瑜的邏輯回擊「所以，顏清標、張榮味、連勝文是民進黨的？」

韓國瑜此番言論也引起許多網友不滿，紛紛留言怒批「真的很行呢，每天都可以有梗」、「真的沒料水準又低」、「真心覺得公三小」、「國政善後團又要哭哭了，大便擦不完」、「韓導除了溜之大吉酸外，真的找不到東西好說嘴」、「說這種話有意義？說這種話對選情有加分？頭裡裝什麼大家猜猜！」、「空虛的政見無法有效打擊對手，就只好攻擊對手的外形了，真可悲」。

「打馬悍將粉絲團」全文

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