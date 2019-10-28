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中國男子破壞台中連儂牆 今晚遭移民署押往機場強制出境

移民署人員將胡男強制出境。（記者王冠仁翻攝）

移民署人員將胡男強制出境。（記者王冠仁翻攝）

2019-10-28 19:31:14

〔記者王冠仁／台北報導〕台中市廣三百貨旁的美村路地下道，在今年8月中旬設置聲援香港「反送中」的「連儂牆」（Lennon Wall），但昨天一名商務交流來台的胡姓中國籍男子，卻撕毀該處的海報與字條。移民署今天待他執行地檢署的處分後，在今天晚上8點10分將他強制出境，往後也管制他5年內不得再次來台。

破壞連儂牆的中國籍胡姓男子。（取自台中連儂牆發起人陳致豪臉書）

移民署指出，昨天早上11點多，位在台中市西區台灣大道、美村路地下道的連儂牆，傳出有中國籍男子撕毀該處海報與字條。幸虧有熱心民眾發現，攔阻該名男子並報警，當地警方獲報前往，逮捕破壞連儂牆的35歲胡姓中國籍男子。

移民署人員將胡男強制出境。（記者王冠仁翻攝）

胡男遭警方依毀損罪嫌送辦，胡被台中地檢署處以緩起訴處分但必須支付三萬元處分金並接受法治教育。今天檢方處分完畢後，移民署依兩岸條例第18條規定，在今晚將胡帶往桃園機場強制出境，胡搭乘澳門航空班機前往澳門，並管制他5年內不得再度來台。

位在台中的連儂牆。（記者王冠仁翻攝）

移民署呼籲，非常歡迎中國民眾來台觀光、交流，體驗、享受台灣的自由，但政府絕對不會容許有惡意破壞民主自由的非法行為，一旦查獲違法違規者，除移送法辦外，將依規定限令出境或強制出境並管制一段時間內不得來台。

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