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首頁　>　政治

法官直接聽當事人陳述決定再審與否 立院初審通過

立法院司法及法制委員會。（資料照，記者謝君臨攝）

立法院司法及法制委員會。（資料照，記者謝君臨攝）

2019-10-28 19:06:23

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天初審通過「刑事訴訟法部分條文修正草案」，增訂聲請再審的案件，除顯無必要者外，應通知聲請人及其代理人到場，並聽取檢察官及受判決人的意見。會議主席、民進黨立委周春米說，我們希望法官可以直接面對當事人，深入思考案件有無再審的必要，而非只是冷漠坐在辦公室看卷。

司法院、行政院提案指出，為完善刑事訴訟制度，落實憲法訴訟權保障意旨，關於聲請再審的程序保障，包含請求調取原判決膳本、委任律師為代理人、卷證資訊獲知權、到場陳述意見權、依聲請或職權調查證據、不合法律程序的補正等事項，均有明文增訂的必要，因而提案修法，盼減低冤案發生與強化救濟制度。

初審通過條文指出，聲請再審之案件，除顯無必要者外，應通知聲請人及其代理人到場，並聽取檢察官及受判決人之意見。但無正當理由不到場，或陳明不願到場者，不在此限。

初審通過條文另增訂，聲請再審得同時釋明其事由聲請調查證據，法院認有必要者，應為調查。法院為查明再審之聲請有無理由，得依職權調查證據。

此外，現行條文規定，聲請再審，應以再審書狀敘述理由，附具原判決之膳本及證據，提出於管轄法院為之。然而，考量原判決之膳本當事人恐已無留存，因此新增條文「經釋明無法提出原判決之膳本，而有正當理由者，亦得同時請求法院調取之」。

周春米表示，本次修法將法官可以做的一些事情法制化，這是重要的一步；修法重點包括，第一，以前我們要提判決原本，但有時找不出來，法院說那繕本也可以，或法院幫我們確認這判決，等於減少聲請再審的障礙。

其次，周春米說，讓聲請再審的當事人可以到庭陳述意見，法官再考量要不要開再審程序，我們希望可以把被告及律師找來，實際聽他們講這個案件，讓法官直接面對當事人，他得以深入思考，這個案子有無裁定再審的必要，而非冷漠的坐在辦公室看書面文件，直接聽當事人講，感受是不一樣的。

周春米強調，修法並非變更再審聲請要件，而是針對再審程序，在法院裁定再審前，不要硬梆梆用一些程序卡住當事人，讓他不能提再審，也希望讓法官可以直接面對當事人的聲請，聽聽當事人怎麼說，這是很大的突破。

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