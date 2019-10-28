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台美合作培訓太平洋青年領袖 第7屆PILP計畫今開訓

外交部28日舉行「2019年太平洋島國青年領袖培訓計畫」（PILP）台北課程開訓典禮，外交部政務次長徐斯儉（左三）會後和與會團員合影。（記者羅沛德攝）

外交部28日舉行「2019年太平洋島國青年領袖培訓計畫」（PILP）台北課程開訓典禮，外交部政務次長徐斯儉（左三）會後和與會團員合影。（記者羅沛德攝）

2019-10-28 19:50:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今舉辦「2019年太平洋島國青年領袖培訓計畫」（PILP）開訓典禮，來自8個太平洋島國的青年領袖來台參訓。美國在台協會（AIT）政治組長裴德禮（Brad Parker）在會中讚賞台灣是絕佳的合作夥伴，且樂於分享專業、貢獻國際，多國太平洋駐台使節也出席與會。

PILP由美國國務院倡議，並由我外交部外交學院與美國夏威夷東西中心合作辦理，自2013年起，每年分別在東西中心及台北外交學院進行3個月的青年領袖培訓，今起邁入第7屆活動，學員將於10月28日到12月4日在台參訓。

第7屆13位PILP學員來自帛琉、諾魯、萬那杜、斐濟、馬紹爾群島、吐瓦魯、巴布亞紐新幾內亞和密克羅尼西亞等8國，今參加外交學院開訓典禮。

外交部政次徐斯儉致詞時說，外交部與東西中心合作，在過去6年中已訓練了144位青年領袖，今年再次歡迎13位島國青年領袖，學員們已完成在夏威夷的4週課程，接下來在台灣的課程中，將能與政府部門、學者、企業與NGO代表等各界人士會面，盼這些課程增加未來領袖的領導力，學員也將探訪台灣之美。

徐斯儉說，相信學員們藉由這次經驗，不僅能學到因應未來挑戰的技術與視野，也將拓展區域間的連結網絡；徐斯儉也重申在面對區域和平及氣候變遷等多元挑戰時，台灣和美國與太平洋島國將會持續合作，促進區域的永續發展能力。

美國在台協會（AIT）政治組長裴德禮（Brad Parker）致詞首先讚賞外交部和東西中心合作辦理此項計畫，增強區域的領導能力。裴德禮並肯定台灣是絕佳的合作夥伴，台灣在經濟發展、社會福利、醫療保健、教育和環保領域都是區域的先鋒，美國看見台灣不僅解決這些領域中的許多挑戰，更重要的是「台灣樂於分享」。

裴德禮接著說，因此美國和台灣自2013年以來成立「全球訓練暨合作架構」（GCTF），在此框架舉辦各種培訓計畫和論壇，內容從公衛、資安、媒體識讀到災害防救等，使合作夥伴受益匪淺。

裴德禮也直言，台灣的慷慨和中國的債務陷阱發展模式完全不同，而美國追求的是全球經濟可在聯合國永續發展目標中取得穩步進展。裴德禮也提到，中國持續在經濟和軍事上對台灣施加壓力，儘管如此，台灣仍負責任地扮演區域領導者的角色，為區域做出貢獻。

裴德禮並代表AIT，重申美國對太平洋島國的承諾，包括應對環境挑戰、促進永續繁榮等，並將透過今年在台北首次開創的「太平洋對話」，繼續討論如何進一步協助區域發展。

徐斯儉、外交學院副院長高安和東西中心代表夢露（Christina Monroe）出席典禮，裴德禮、帛琉駐台大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）、馬紹爾駐台大使艾芮瓊（Neijon Rema Edwards）、吐瓦魯駐台大使涂莉梅（Limasene Teatu）、紐西蘭駐台代表涂慕怡（Moira Turley）和巴布亞紐幾內亞駐台代表康德銘（Tommy Kambu Kunji）等多國太平洋使節今也出席與會。

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