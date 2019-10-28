議員對抽籤質詢聲請假處分 法官以「仍可對韓國瑜質詢」駁回抗告

高市議員林于凱認為「抽籤式質詢」已侵害議員職權。（資料照）

2019-10-28 21:06:21

〔記者楊國文／台北報導〕高雄市議會時代力量議員林于凱、黃捷不滿高雄市議會竟以「抽籤」決定議員能否取得向高雄市長韓國瑜質詢的權利，認為「抽籤式質詢」已侵害議員職權已不當限制議員的質詢權，向高雄高等行政院聲請假處分，高雄高等行政院先針對林于凱的部份裁定駁回，林不服提抗告；最高行政法院認為，依高雄市議會大會排定的總質詢時程，林于凱已排定於11月15日上午9時起進行50分鐘的總質詢，且於後續的總質詢期間，仍可對市長韓國瑜進行質詢，其質詢權尚未受到侵害，今駁回抗告確定。

至於議員黃捷聲請假處分的部份，最高行政法院指出，尚未做出裁定。目前，韓國瑜市長已開始跑總統選舉行程，請假3個月。

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林于凱批評國民黨濫權護航韓國瑜，侵犯議員質詢權，林于凱引述「地方制度法」第48條指出，直轄市議員質詢權是法定職權，但這次高雄市議會訂在今年9月24、25日為「市長施政報告及總質詢」，高市議會卻只安排2天共9小時，每位議員得質詢時間只有15分鐘，造成部份議員無法質詢，並擅自以抽籤順序決定議員得否質詢的方式，已限制議員法定行使法定的質詢權，已對質詢權造成重大損害，且有急迫的危險，因此向高雄高等行政法院聲請假處分，要求高雄市議會應在10月30日以前，讓他對市長韓國瑜施政報告進行口頭質詢15分鐘。

高雄高等行政法院審理後，駁回林于凱的抗告；林不服，上訴最高行政法院。

最高行政法院指出，依「地方制度法」第48條第2項規定，直轄市議員有對直轄市長及相關業務主管進行施政總質詢及業務質詢的職權，經查，高雄市議會這次大會議程已排定的市政總質詢順序表，已明定林于凱於11月15日上午9時起至9時50分進行市政總詢50分鐘。

另外，依高雄市議會議事規則第28條規定，市長韓國瑜「應」於高雄市議會定期大會開會時到會，對施政報告做口頭說明，議員若對市長施政報告有疑問時，「得提出口頭或書面質詢」，林于凱若因議程安排而無法提出「口頭」質詢時，仍可以提出「書面」質詢，而且林在後續排定的市政總質詢期間，仍可以對市長進行質詢，難以認定林行使議員質詢權受到侵害，與聲請假處分的要件不符，今駁回抗告確定。

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