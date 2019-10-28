盧為沈智慧站台嗆綠營「割稻仔尾」 綠營反擊︰沈才是變色龍

民進黨台中市議員謝明源（左1）、賴佳微（右2）、曾朝榮（右1）支持立委參選人莊競程（左2）。（莊競程競選總部提供）

2019-10-28 20:30:20

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市長盧秀燕昨日替國民黨立委沈智慧站台時，批評對手「坐享其成、割稻仔尾」。民進黨市議員賴佳微、謝明源、曾朝榮今日抨擊沈智慧從國民黨變成親民黨又變成無黨籍，連選區都變來變去，十足是「政治變色龍」。

台中市第5選區（北、北屯區）立委選舉由現任立委沈智慧對上民進黨提名的莊競程，沈智慧昨日舉行競選總部成立大會，盧秀燕在站台致詞時指對手「坐享其成、割稻仔尾」。

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民進黨北、北屯區議員今日紛紛跳出來反嗆沈智慧。曾朝榮說，沈智慧從30年前國民黨獨大的時期就擔任立委，但後來加入親民黨，和當時國民黨的胡志強選台中市長。然後又脫黨變成無黨籍，和盧秀燕競爭選立委，選輸了又跑到中西東南區選立委，結果還是輸了，這種「政治變色龍」，大家還要再相信她嗎？

賴佳微表示，去年九合一大選，很多市民相信盧秀燕，所以盧當選市長，但上任快1年，施政滿意度卻慘跌到全國倒數第2。沈智慧在立委補選時抓著高雄市長韓國瑜不放，所以當選了，現在韓國瑜的施政滿意度是全國倒數第一，這些人根本都是空口說白話，只會說謊話騙人。

謝明源則指出，沈智慧就任立委後，沒有提出民生法案，反而推動「駕駛汽機車要強制穿反光背心」，被罵到臭頭。她還在立法院發言，認為政府發布共機繞台的新聞，是在「刺激兩岸神經，唯恐兩岸不亂，目的卻只是為了選舉的私心。」很多民眾紛紛質疑她是哪國立委？

議員們強調，莊競程雖然是政治素人，但年輕有專業，讓民眾耳目一新，對未來更有自己的看法，呼籲這次立委選舉支持莊競程，給年輕人一個機會。

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