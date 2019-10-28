逾億元重大商業民事案件速審法案 立院初審通過

立法院司法及法制委員會。（資料照，記者謝君臨攝）

2019-10-28 20:10:28

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天初審通過「商業事件審理法草案」及「智慧財產及商業法院組織法草案」，未來智財法院將與商業法院合併為「智慧財產與商業法院」，採二級二審制，以迅速處理金額逾1億元的重大商業民事案件。司法院民事廳長李國增表示，預計立法後2年可施行。全案需交由黨團協商。

商事審理法部分，本次通過條文共81條，初審通過條文指出，商業事件分為商業訴訟事件及商業非訟事件，由商業法院的商業法庭處理；其中商業訴訟事件包括公司負責人因執行業務，與公司所生民事上權利義務的爭議；或是有價證券詐欺、財報不實、內線交易等，且訴訟標的金額逾1億元以上。

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草案明定，商業事件採強制調解及律師強制代理制度，其調解程序不公開，當事人、法定代理人或程序代理人經合法通知，無正當理由不於調解期日到場者，法院得以裁定處30萬元以下罰鍰。此外，考量商業調解貴在迅速，因此條文也載明，調解程序應於調解委員選任後60天內終結。

另，因現行刑法偽證罪僅規範證人、鑑定人與通譯，而未及於專家證人，初審通過條文也載明，專家證人於商業法院審判時，就案情有重要關係的事項，具結而為虛偽陳述者，處7年以下徒刑。這部分比照刑法偽造罪規定。

本次修法也納入秘密保持命令制度，以防止營業秘密在法院審理過程當中外洩，違者處3年以下徒刑、拘役或併科10萬元以下罰金，此部分為告訴乃論；並配合訂定商業專業法官改任、遴選資格，設置商業調查官，調整智慧財產及商業法院的員額上限等。

關於立法緣由，司法院提案指出，重大商業紛爭之發生，不僅影響公司股東或債權人權益，也可能波及投資大眾市場，如未即時處理，甚或影響整體經商環境，降低我國經濟競爭力。司改國是會議於前年5月決議，應推動設置商業法院，以使商業紛爭的裁判，符合專業、迅速、判決一致且具可預測性等要求。

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