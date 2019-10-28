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又造謠？網謠傳花3千萬邀請同性戀參加遊行 下場可能慘了！

有網友竟然造謠「總統蔡英文花3千萬邀請同性戀到台北、高雄遊行」，綠黨對此痛斥「並非事實」，並提醒若轉傳不實謠言可能違反「社會維護秩序法」，最高更可罰鍰30萬元。（圖片擷取自綠黨臉書）

有網友竟然造謠「總統蔡英文花3千萬邀請同性戀到台北、高雄遊行」，綠黨對此痛斥「並非事實」，並提醒若轉傳不實謠言可能違反「社會維護秩序法」，最高更可罰鍰30萬元。（圖片擷取自綠黨臉書）

2019-10-28 20:28:59

〔即時新聞／綜合報導〕第17屆台灣同志遊行26日在台北驚艷登場，也是同婚合法化後的第1次同志遊行，吸引許多民眾參加，現場氣氛熱絡。不過有網友竟然造謠「總統蔡英文花3千萬邀請同性戀到台北、高雄遊行」，綠黨對此痛斥「並非事實」，並提醒若轉傳不實謠言可能違反「社會維護秩序法」，最高更可罰鍰30萬元。

有網友在LINE群組轉傳內容謠言，貼出疑似為同志大遊行的照片，並表示「這是蔡英文花3千萬邀請世界各國同性戀者到台北、高雄遊行，你滿意嗎？」

綠黨對此在臉書上表示「這並非事實」，並提到，在今年的台北同志遊行確實可以看見許多來自世界各國的遊客參與，但政府不但「沒花錢」，更吸引不少歐、美、日、韓的遊客來到台灣共襄盛舉，讓台灣發「彩虹經濟」的小財。

臉書粉專「TFC台灣事實查核中心」也對此謠言做出查核，表示「台灣同志遊行」自第二屆（2004年）到第十七屆（2019年），都是由民間團體籌資募款舉辦，並沒有申請政府經費，也沒有跟任何政黨籌募資源。因此此傳言沒有根據，為錯誤訊息。

綠黨也提醒，千萬別再轉傳不實謠言，否則可能違反「社會維護秩序法」，最高可罰鍰30萬元。

綠黨臉書全文

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