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神解讀？ 蔡正元評「返校」的台灣價值是……

前國民黨立委蔡正元在臉書上針對「返校」發表看法，引起一波討論。（資料照）

前國民黨立委蔡正元在臉書上針對「返校」發表看法，引起一波討論。（資料照）

2019-10-28 17:35:13

〔即時新聞／綜合報導〕同名電玩改編的國片《返校》討論度極高，上映至今，全台票房交出2.4億元漂亮成績。然而此劇敘述白色恐怖鐵幕下的故事，引起國民黨支持者不滿。今日，前國民黨立委蔡正元在臉書上針對「返校」發表看法，指「返校」面上攻擊國民黨威權統治，但實際上是在「確立共產黨統治台灣的正當性」。

蔡正元表示，「返校」的男女主角都是被國民黨槍斃的共產黨烈士，指共有1,800多人為使共產黨統治台灣而犧牲；國民黨則在同一時期去中國做「『返校』同樣的工作」，共4,600餘人被槍斃，國民黨幹部則有900多人去中國「返校」被共產黨槍斃。

蔡正元指，台灣島上沒有人替這些國民黨員立烈士碑或拍電影，但前總統陳水扁和總統蔡英文相當熱衷地宣揚共產黨烈士在「白色恐怖」、「返校」期間的犧牲和英勇。他更表示蔡還命令各級機關學校要編預算去看「返校」。他進一步稱，「返校」的台灣價值就是在宣揚、確立共產黨武統台灣的理由與正當性。

《返校》挑戰敏感議題，未上映時便引來部分國民黨支持者及韓粉攻擊，讓監製李烈在日前不得不循法律程序提告以維名譽。今日蔡正元對此劇的特殊解讀，讓《返校》再度成為討論焦點。

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