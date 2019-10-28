上小英節目 立委蔡適應推薦基隆「油湯」美食

民進黨立委蔡適應（中）與蔡英文發言人阮昭雄（左）、顏若芳（右），一起分享基隆在地美食「油湯」，就是蔥油餅配餛飩湯，加上基隆特有的乾麵，是勞動階層一早吃飽好上工的習慣。（蔡適應服務處提供）

2019-10-28 18:59:07

〔記者林欣漢／基隆報導〕蔡英文總統連任競選團隊自製直播節目《一起吃早餐》，今天邀請到民進黨立委蔡適應與蔡英文發言人阮昭雄、顏若芳，一起分享基隆在地美食「油湯」，就是蔥油餅配餛飩湯，加上基隆特有的乾麵，展現基隆海港城市的特色。

蔡適應介紹說，基隆在日治時期是全台第三大都市，因為是較早開發的港口之一，當時最多職業應該就是碼頭工人跟貨運司機，工作需要大量勞動，加上基隆多雨潮濕，所以一大早當然得吃一些高熱量、高營養的「油湯」，才好上工。

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蔡適應說，相較其他港口城市的港口距離市區大都有一段距離，基隆港跟市區十分接近，就算不是市區，也能經常聽到郵輪的汽笛聲，感受到海洋的氣息，這正是基隆最大的特色。

蔡適應還推薦基隆廟口美食，以及夜釣小管、磯釣等私房行程，他也歡迎大家到他競選總部體驗絹印，將基隆具有代表性的景點、美食，包含中山陸橋、吉古拉等，拓印在T-shirt上，紀念性、趣味性十足。

民進黨立委蔡適應（中）歡迎大家到他競選總部體驗絹印，將基隆具有代表性的景點、美食，包含中山陸橋、吉古拉等，拓印在T-shirt上，紀念性、趣味性十足。（蔡適應服務處提供）

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